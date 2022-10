Ida Platano in ospedale. Una notizia che ha messo subito in allarme i fan della dama di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato un’eloquente Instagram story. Ovviamente sul web in tanti si sono subito domandati cosa sia potuto succedere all’ex di Riccardo Guarnieri, la quale non ha scritto nulla come didascalia di accompagnamento al filmato. Certamente la preoccupazione è aumentata, anche perché aveva fatto sapere tempo fa di non essere stata in perfette condizioni di salute e quindi avrebbe dovuto farsi visitare per capirne di più.

A breve vi diremo cosa ha riferito il sito Blasting News sulla notizia relativa ad Ida Platano in ospedale. Durante una delle ultime puntate di UeD, intanto, lei ha esclamato: “Scusa Maria, devo scappare in bagno. Ho un’esigenza, davvero”, ha detto Ida alla padrona di casa. Niente di strano né di male fin qui. Se non fosse che non appena è rientrata in studio al pubblico non è sfuggito un cambio look. Prima di uscire dallo studio aveva i pantaloni arancioni. Motivo? Non è dato da sapere, ma c’è chi ha fatto una battuta: “Ida è uscita camminando come se si fosse ca…a addosso”.

Ida Platano in ospedale: mistero sul motivo

Come è possibile vedere dal breve video, diffuso sui social network da lei, Ida Platano si è immortalata in ospedale e precisamente in una sala d’attesa di un nosocomio. Non ha però parlato né scritto nulla, quindi nessuno è stato in grado di fornire informazioni ufficiali su questa sua scelta. Anche se ci sono degli indizi che si sono scorti nel filmato e Blasting News ha fatto un’ipotesi, che allo stato attuale sembrerebbe plausibile. C’è attesa comunque sulla dama del dating show di Maria De Filippi, che potrebbe dire qualcosa in futuro.

Ida Platano teneva con sé una cartella con un numero di prenotazione e si è intravista la scritta ambulanza. Quindi, si presume che sia andata nella struttura sanitaria per effettuare alcuni controllo medici. Recentemente la donna era stata colpita da un malore, sul quale lei stessa si era preoccupata non poco, quindi è possibile che abbia prenotato qualche visita per essere più tranquilla. Ma successivamente è successo qualcosa, che ha certamente rasserenato i suoi ammiratori, essendo tornata attiva sui social.

In seguito ha postato altre due Instagram stories, nelle quali si è fatta vedere all’interno del suo parrucchiere con altre persone presenti. E ha anche mostrato una squisita crostata al pistacchio. Quindi, non si sarebbe trattato di un malessere avuto nelle scorse ore. Lei appare in buone condizioni di salute, quindi avrà fatto qualche esame specifico il cui esito lo darà probabilmente nei prossimi giorni.