Imprevisto per Ida Platano, coinvolta in un incidente nelle ultime ore. A raccontare tutto è stata la stessa ‘ex grande protagonista di Uomini e Donne, che attraverso i social ha dato vita ad alcune Instagram stories. I suoi follower hanno subito notato un problema visibile su di lei e successivamente la donna ha voluto fornire maggiori spiegazioni, visto che la preoccupazione regnava sovrana. E immediatamente si è scoperto tutto. Possiamo già dirvi che non ha perso l’ironia, nonostante il problema, e ha voluto anche scherzare con i suoi fan.

Ida Platano ha avuto questo incidente ed è stata bombardata di messaggi dai suoi ammiratori, come ha fatto capire lei stessa. Infatti, proprio per questa ragione, ha dovuto fare delle precisazioni inevitabili per chiarire del tutto cosa fosse accaduto. Era impossibile nascondere quella sua problematica fisica, che era dunque ben visibile a tutti, quindi non restava altro che svelare quanto successo. Andiamo a vedere insieme cosa le è capitato e soprattutto alcune foto relative all’inconveniente.

Ida Platano, incidente per l’ex dama di UeD: cosa è successo

Ida Platano è apparsa su Instagram giovedì 15 dicembre per parlare della sua vita privata. E non poteva non fornire informazioni sull’incidente che le ha causato un livido sotto un suo occhio. L’ematoma infatti era inconfondibile e, prima che potessero emergere indiscrezioni ed illazioni, la fidanzata di Alessandro Vicinanza ha voluto dare una motivazione ufficiale e priva di dubbi. E possiamo subito affermare che i suoi fan hanno tirato un bel sospiro di sollievo, tenuto conto che avevano temuto il peggio.

Il livido sotto l’occhio di Ida Platano è stato causato da un incidente domestico e non ovviamente da un gesto di violenza, come ha subito spiegato la donna: “Innanzitutto volevo ringraziarvi perché vi siete preoccupati per davvero. Il livido che ho sotto l’occhio me lo sono fatta, andando contro uno spigolo. Non è nulla di grave, sto bene. State tranquilli, nessuno mi ha dato un pugno”. Quindi, nessun problema serio per Ida, che tra non molto vedrà scomparire quell’ematoma dal suo volto.

Intanto, nei giorni scorsi Ida e Alessandro hanno rivelato: “Io sono romantica. L’ho lasciato in aeroporto, ma non vedevo l’ora di rivederlo. Allora ho subito prenotato un volo per andare a vederlo”. Quindi Alessandro Vicinanza ha rivelato che trascorreranno insieme il Natale: “Faremo sicuramente le vacanze natalizie insieme”.