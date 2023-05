Ida Platano è fuori da Uomini e Donne da mesi e mesi ormai. Con Alessandro Vicinanza ha da poco festeggiato ‘mezzo anno’ insieme ma continua a essere uno dei volti più seguiti e popolari nati nella trasmissione di Maria De Filippi. Non c’è giorno, per esempio, che non escano segnalazioni o rumor sulla sua storia d’amore o anche che lei non si faccia sentire su Instagram, tra foto e storie del suo lavoro di parrucchiera o della sua vita privata. Anche nelle ultime ore la ex dama di Brescia ha registrato dei video.

Questa volta però al posto del suo sorriso solo tanta rabbia e delusione. Ida Platano si è ripresa furente dopo quanto è successo sul suo Instagram. Come ogni personaggio pubblico sarà anche abituata a ricevere critiche ma quando è troppo, è troppo. Specie se mettono di mezzo il figlio. Ma prima di replicare a tono, l’ex protagonista di UeD ha condiviso il messaggio raccapricciante che le è stato inviato su Instagram da un hater.

Leggi anche: “Dovete saperlo”. Alessandro Vicinanza e Ida Platano, dopo tante voci quella più pesante





Ida Platano furiosa: “Schifo, schifo, schifo”

“Ma non ti vergogni a comportarti così? C’hai un figlio, datti una calmata. Ora si capisce la ragione per il quale tuo figlio è un bastardo senza padre”, ha scritto l’hater di Ida Platano sui social. E ancora: “Ma chi vuole una donna così ridicola e z…come te. Stai nel programma solo perché non riesci a campare con i tuoi soldi e in più quando non sai come difenderti, piangi a dirotto”.

Come anticipato, oltre agli insulti choc alla stessa ex dama, brutte parole rivolte anche al figlio Samuele, che oltretutto lei non mostra mai in volto per privacy. Ida non ci ha visto più: non solo ha reso pubblico il nome della persona che l’ha insultata, ma si è lasciata andare anche a un durissimo sfogo: “Monnezza siete. Vi ho sempre detto che potete dire qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca. Mio figlio non è un bastardo”, ha sbottato.

Mio figlio non ha bisogno di un padre, perché sono io il padre e la madre”, ha proseguito ancora Ida Platano parlando della sua situazione familiare e ribadendo a chiare lettere che nessuno può permettersi di giudicare e toccare suo figlio. “Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo proprio”, ha concluso Ida Platano ancora furente per quanto ha dovuto leggere.