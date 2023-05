Ida Platano e Alessandro Vicinanza, non sembra ma sono già passati più i 6 mesi da quando hanno deciso di abbandonare gli studi di Uomini e Donne mano nella mano. Si sono incontrati e poi innamorati all’interno del programma Maria De Filippi, lo stesso dove la dama di Brescia aveva conosciuto Riccardo Guarnieri. Con il cavaliere di Taranto, che invece è ancora nel dating show, ha vissuto una storia molto turbolenta. I due avevano anche preso parte a Temptation Island Vip,

Ci hanno provato e riprovato, ma alla fine proprio non andava tra loro. Oggi accanto a Ida Platano c’è Alessandro Vicinanza e nonostante le voci continue di crisi pare che proceda tutto a gonfie vele tra loro e, salvo colpi di scena, si preparano a trascorrere la prima estate da coppia. Ma non tutti credevano o credono ancora a questa storia d’amore tra ormai ex dama ed ex cavaliere.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza “smascherati”

Per esempio Tina Cipollari si era subito detta convinta che lei sarebbe ritornata in trasmissione a distanza di poche settimane dalla nascita di questa storia d’amore con Alessandro Vicinanza. I fatti hanno smentito l’opinionista ma i rumor continuano a circolare. L’ultimo riguarda una frase che lui ha scritto sui social.

“Quando ti stanchi, ti stanchi davvero, non minacci più, non avverti, non supplichi, non ti interessi più, ti fermi solo, chiudi il libro, spegni la luce e metti un punto”, ha scritto Alessandro Vicinanza su Instagram e molti hanno interpretato questa frase come una frecciatina verso Ida Platano.

Ne ha parlato anche Amedeo Venza, che ha rilanciato però. L’esperto di gossip, si legge sul sito Blasting News, ha dedicato un post al veleno alla coppia nata a UeD. “Alessandro e Ida: dovete sapere che lo fanno apposta, affinché tutti ne parlino e poi fanno le loro smentite. Giusto per fare hype”, ha svelato smascherando di fatto la coppia. Non solo: “Ignorateli”, ha aggiunto come consiglio ai fan. Ci sarà una replica dei diretti interessati?