Ilary Blasi e il presunto tradimento, il gossip impazzisce. Francesco Totti avrebbe rotto il silenzio, lasciando emergere una realtà ancora più spigolosa. Una rottura di coppia clamorosa, che alla luce delle ultime verità emerse, lascerebbe tutti senza parole. Dopo la replica di Ilary Blasi, nel mirino anche il giovane personal trainer.

Il presunto tradimento di Ilary Blasi con il giovane personal trainer. Il gossip si infittisce ulteriormente: “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Ilary Blasi replica così, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della sera in cui l’ex capitano della Roma rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi. “Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”, ha sottolineato la conduttrice a ‘Repubblica’.





Il presunto tradimento di Ilary Blasi: fuori il nome di Cristiano Iovino

E le luci dei riflettori non potevano che spostarsi anche sull’uomo misterioso. Ad averci pensato, l’AdnKronos, che avrebbe tentato di scavare più a fondo sulla misteriosa identità dell’uomo con cui Ilary Blasi avrebbe tradito l’ex capitano giallorosso. (Ilary Blasi, la risposta immediata a Francesco Totti: inizia la guerra).

Francesco Totti si riferiva a Cristiano Iovino? Il giovane in questione sarebbe un personal trainer chiacchieratissimo per essere stato il fidanzato di Giulia De Lellis: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”, avrebbe chiosato il giovane ad Adnkronos.

Calano i sospetti sulle stesse parole di Cristiano Iovino che pare si sia limitato a farsi da parte, senza per questo smentire del tutto le voci sul suo conto. Una vicenda che prima o poi lascerà venire i nodi al pettine.

