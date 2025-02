Chi ha fatto l’amore dietro le quinte di Sanremo? Da giorni questa domanda sta facendo il giro del web e non solo. Si sa, il Festival di Sanremo è da sempre un palcoscenico che unisce musica, spettacolo e, talvolta, indiscrezioni che alimentano il gossip. Nell’edizione del 2025, uno dei temi più discussi riguarda presunti incontri intimi dietro le quinte, con particolare attenzione verso degli artisti molto famosi. Sembrerebbe infatti che durante la serata delle cover, dietro le quinte, si siano uditi dei rumori sospetti da uno dei camerini.

A renderlo noto sono i numerosi addetti ai lavori che poi sono caduti sotto un velo di omertà. In un primo momento tutti i sospetti sono ricaduti su Joan Thiele e Frah Quintale che proprio quella serata hanno offerto una reinterpretazione del brano “Che cosa c’è” di Gino Paoli, ricevendo apprezzamenti per la loro performance. Tuttavia, al di là dell’esibizione, alcune voci hanno iniziato a circolare riguardo a una possibile relazione tra i due artisti.





Il sito Dagospia ha contribuito a diffondere queste indiscrezioni, alimentando la curiosità del pubblico. E ora? Beh a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato la poliedrica Serena Brancale: “Io non ne so proprio nulla. Se ho sentito dei rumori dai camerini? Ma no, zero. Ok lo ammetto, mi avete scoperta, eravamo io e Topo Gigio”. Poi a MowMag Serena confessa: “Se ho esperienze da raccontare di questa settimana? Non cose che avete visto sul palco? Ho fatto l’amore, sicuramente. Voi l’avete fatto? Si può dire ragazzi. Poi mi sono rilassata, sono anche riuscita a dormire”.

Ora il dubbio nasce spontaneo: chissà infatti se Clara si riferiva proprio a Serena quando ha detto: “Se i cantanti in gara al Festival di Sanremo lo fanno in questi giorni? Io no, ma posso dirvi che c’è chi lo fa eccome, a vedere alcuni big direi che lo fanno sicuramente”. La Brancale è una cantautrice e polistrumentista italiana originaria di Bari, nata il 4 maggio 1989. Proveniente da una famiglia di musicisti, ha intrapreso fin da giovane un percorso artistico che l’ha portata a esplorare vari ambiti, dalla musica al cinema.

Dopo gli studi in violino, si è diplomata in grafica pubblicitaria all’Accademia delle Belle Arti di Bari e in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. La sua carriera musicale è caratterizzata da una fusione di generi, spaziando dal jazz al soul, con influenze della tradizione musicale del sud Italia. Serena Brancale ha fatto il suo esordio al Festival di Sanremo nel 2015, partecipando nella categoria Nuove Proposte con il brano “Galleggiare”. E ora è tornata, più brava che mai.

