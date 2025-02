“Sono stati loro dietro le quinte”. Sanremo 2025, finalmente qualcuno fa nome e cognome dei due presunti amanti big che avrebbero consumato durante una delle serate di quest’anno. Tutto nasce da alcuni messaggini degli addetti ai lavori che avrebbero sentito degli strani rumori provenire dall’interno di un camerino. A questo punto il gossip è esploso come un petardo e da giorni tutti si chiedono: “Chi sono i due?”. A parlare per primo è Il Fatto Quotidiano che ha assicurato che “i giornalisti erano già a conoscenza di questo rumor durante il Festival di Sanremo e che i due protagonisti di questo pettegolezzo sarebbero single”.

>> “Lo aspettava dietro le quinte”. Fedez, a Sanremo 2025 lei c’era ma si è scoperto solo ora

Non è però d’accordo Dagospia che ha divulgato una notizia diametralmente opposta: uno dei due sarebbe fidanzato e anche un traditore seriale. Bomba. Anche se però siamo da capo a dodici. Gabriele Parpiglia però ha un’altra tesi: che si tratti di un grosso equivoco e che alla fine si tratti di una sorta di fake news. Secondo l’uomo i camerini dell’Ariston sono troppo piccoli e che anche il più flebile rumore verrebbe sentito nei corridoi.





Sanremo 2025, camerino-gate: spunta nome e cognome

Poi Parpiglia ha mostrato un’immagine di due cantanti e ha formulato un’ipotesi. Secondo lui sarebbero una coppia novella che potrebbe non aver controllato gli impulsi. Dice: “Certo che ho letto della notizia dei camerini, ma vorrei dirvi due cose. Forse voi non siete mai stati dietro le quinte del Teatro Ariston, i camerini sono molto piccoli, piccolissimi. Secondo me è una cavolata. Poi c’è Clara che ha fatto l’intervista dove ha parlato di cose intime , ma per me ha fatto tutto per hype”.

Conclude: “Quindi secondo me è impossibile, ma è anche vero che c’è una foto che mi è arrivata di Joan Thiele con il suo compagno che è Frah Quintale, sono usciti allo scoperto. Non so se la stata vedendo. Mi auguro che se qualcuno possa aver fatto questa cosa che dice questo gossip siano stati loro, visto che stanno insieme. Però vi ripeto che i camerini dell’Ariston sono piccoli e che se batti un colpo ti sente chiunque.

Quindi non so se qualcuno è così pazzo da fare una roba del genere”. È importante sottolineare che queste rimangono speculazioni non confermate. Né Joan Thiele né Frah Quintale hanno rilasciato dichiarazioni in merito, e non esistono prove concrete a supporto di tali affermazioni. Nel mondo dello spettacolo, rumors e pettegolezzi sono all’ordine del giorno, ma è fondamentale trattarli con cautela e rispetto per la privacy degli artisti coinvolti.

Leggi anche: “Incredibile, è davvero lui”. A Sanremo lo abbiamo conosciuto così, com’era e cosa faceva Lucio Corsi: le foto