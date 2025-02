Per Fedez Sanremo 2025 odora di rinascita. E infatti, dopo aver emozionato il pubblico del Festival e aver ottenuto il quarto posto in classifica con la sua ‘Battito’, il rapper ha annunciato che tornerà a esibirsi live. E lo farà a “casa sua”, l’Unipol Forum Assago di Milano. L’evento si terrà il 19 settembre 2025, come spiegato nel post.

“È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto – ha scritto – Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi”.

Fedez, a Sanremo 2025 c’era anche lei

“È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa – ha proseguito Fedez, per la gioia dei suoi numerosi fan – Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio”. I biglietti del concerto saranno disponibili a partire dalle 14 di martedì 18 febbraio. Ma torniamo per un attimo al dietro le quinte di Sanremo. Dopo aver raccontato della sua reazione al settimo posto di Achille Lauro (l’articolo lo trovate qui sopra, ndr), è uscita un’altra notizia sempre dal dietro le quinte dell’Ariston.

Chi segue Fedez conosce bene la sua storica assistente, Eleonora Sesana ma sa anche che da dicembre scorso si vociferava di un clamoroso divorzio tra i due. Il giornalista Gabriele Parpiglia raccontò di una lite tra i due in un autogrill poco prima di Sarà Sanremo, trasmissione in cui lui apparve un po’ confuso. Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica l’aveva definita la sua “ex assistente” aggiungendo anche che sarebbe stata “trattata malissimo” dal rapper.

Fedez che rischia un infarto e poi abbraccia la Ele (questa santa donna e io abbiamo sofferto più di gesucristo)#sanremo2025 #dietrofestival pic.twitter.com/umSqVcZUV0 — Francesca🪽 (@_cielodiperle) February 16, 2025

Ma ecco che il programma “Dopo Festival” con le riprese dietro le quinte è riuscito a catturare i momenti poco prima e subito dopo l’esibizione di Fedez nella seconda serata di Sanremo. E sì, ad aspettarlo, e sempre vicino a lui, c’era proprio Eleonora Sesana. I due si abbracciano e lei lo rassicura, segni evidenti del fatto che il rapporto lavorativo non si è interrotto e che sono ancora molto legati.