E anche Sanremo 2025 è finito. Ha vinto Olly con ‘Balorda nostalgia’ ma come ogni anni le polemiche sui vinti non mancano. Se ne è parlato il giorno successivo alla finale, durante lo speciale di Domenica In dedicato al Festival e in diretta dal palco del teatro Ariston e se ne sta parlando anche nei programmi televisivi Rai del lunedì. A La volta buona di Caterina Balivo, per esempio.

La puntata è stata dedicata interamente al Festival di Sanremo di Carlo Conti e si è appalto anche di Fedez, protagonista chiacchieratissimo di questa edizione della kermesse anche e soprattutto per i gossip sulla sua vita privata. Ma tornando alla gara, un momento in particolare non era stato ancora mostrato.

Leggi anche: “Ho scritto a Giorgia”. Maria De Filippi informa Emanuel Lo: “Una cosa importante da dirle”





Sanremo 2025, la reazione di Fedez al settimo posto di Achille Lauro

Uno Speciale TG1 dedicato al Festival ma mostrato al pubblico momenti inediti che arrivano dal backstage, quindi dal retro palco della kermesse. E proprio uno degli sprazzi ripresi riguarda il momento in cui è stata resa nota la classifica finale e di conseguenza la reazione di molti dei cantanti in gara.

Tra i big presenti, mentre Carlo Conti annunciava a ritroso la classifica finale, anche il rapper di Rozzano che poi ha raggiunto il palco e festeggiato il quarto posto, appunto, e Achille Lauro, che invece si è classificato settimo. Da Caterina Balivo la clip del momento, con la giornalista Grazia Sambruna che ha fatto notare come Fedez si sia lasciato andare a un sorrisetto appena saputo del settimo posto di Achille Lauro.

“Ma vi siete accorti della reazione di Fedez? Ha fatto quel sorrisetto lì….”, ha detto mettendo d’accordo tutti gli altri ospiti presenti in studio. Stando i più, questa reazione di Fedez sarebbe legata alle recenti voci sul presunto flirt che Achille Lauro avrebbe avuto con la sua ex moglie Chiara Ferragni.