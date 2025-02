Durante la puntata del 16 febbraio 2025 del talent show Amici, Maria De Filippi ha rivelato di aver scritto a Giorgia per complimentarsi riguardo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. La conduttrice ha condiviso questo gesto durante una conversazione con Emanuel Lo, professore del programma e compagno di Giorgia. “Complimenti Emanuel, ho scritto anche a tua moglie, bellissima la canzone”. Il compagno della cantante ha risposto molto fiero e felice: “Me lo ha detto”.

Questo attestato di stima sottolinea il rispetto e l’apprezzamento che la conduttrice nutre nei confronti dell’artista, che con il brano “La cura per me” ha conquistato il sesto posto al Festival. La partecipazione di Giorgia a Sanremo 2025 ha rappresentato un momento significativo, segnando il suo ritorno sul palco dell’Ariston a trent’anni dalla vittoria con “Come saprei”. Nonostante il sesto posto, la sua performance è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, confermando il suo ruolo di rilievo nella musica italiana.





Maria De Fillipi scrive a Giorgia: cosa si sono dette su Sanremo

Il gesto di Maria De Filippi evidenzia, qualora ce ne fosse bisogno, il legame di stima reciproca tra le due figure del panorama televisivo e musicale italiano, e rappresenta un riconoscimento sincero del talento e della carriera di Giorgia. Nel frattempo il programma satirico Striscia la Notizia ha deciso di consegnare a Giorgia il celebre Tapiro d’Oro. L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto la cantante per consegnarle il riconoscimento e raccogliere le sue impressioni post-festival.

Durante l’incontro, Giorgia ha mostrato grande sportività e autoironia. Alla domanda di Staffelli su come avesse preso il sesto posto, l’artista ha risposto con un sorriso: “Proprio vincere magari no… La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente… Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria…”.

Queste parole evidenziano come, per lei, il vero successo risieda nel calore e nel sostegno dei fan, al di là della posizione in classifica. Giorgia ha anche commentato la vittoria del giovane cantante Olly, che con il brano “Balorda Nostalgia” ha conquistato il primo posto. Con grande eleganza, ha dichiarato: “Olly ha meritato, la canzone è bellissima”, riconoscendo il talento e l’impegno del collega più giovane.

