Mega gossip al Festival di Sanremo. Non solo musica, questa volta un “sospetto” ha scosso l’ambiente del teatro Ariston e oltre. Durante la seconda serata della kermesse musicale, qualcuno avrebbe notato e segnalato dei rumori “inequivocabili”, provenienti da una delle stanze adiacenti al palco.

Sebbene in un primo momento l’episodio sia stato ridotto a una voce di corridoio, il chiacchiericcio è diventato virale attirando l’attenzione di numerosi commentatori e spettatori, che non hanno esitato a fare congetture su chi potesse esserci dietro le quinte del palcoscenico del famoso teatro.

Sesso a Sanremo, “rumori nel dietro le quinte”: il retroscena

Secondo alcune testimonianze rilasciate su X, durante l’esibizione di una delle canzoni della serata, si sono uditi alcuni rumori inequivocabili. Secondo quanto riportato da un tiktoker, pare che due big si stessero lasciando andare in momenti di “evasione” dietro le quinte. A questo punto si sono scatenati i pettegolezzi tra gli spettatori.

Secondo quanto riportato dal tiktoker, il fatto sarebbe accaduto durante la seconda serata del Festival andato in onda mercoledì 12 febbraio, quella co-condotta da Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. “La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa. Però in quella serata si sono esibiti meno Big e quindi la rosa si restringe”, ha spiegato il tiktoker sui social senza svelare alcun nome.

Dopo la bomba gossip gli utenti si sono divisi tra coloro che consideravano la cosa come una semplice “leggenda metropolitana” e quelli che, invece, hanno creduto a quanto raccontato dal tiktoker. In questi giorni anche la cantante Clara ha parlato del sesso al Festival: “Se**o qui? Io no però secondo me sì, qualcuno lo fa eccome vedendo certi cantanti”, ha detto.