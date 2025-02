Il Festival di Sanremo appena concluso ha visto trionfare Olly, ma la vera sorpresa è stata senza dubbio Lucio Corsi. Il giovane artista maremmano è arrivato al secondo posto, a un soffio dalla vittoria (lo scarto tra il primo e secondo posto era davvero risicato) e le sue performance nno fatto breccia nel cuore di molti. Con la sua autenticità e il suo stile unico, che mescola pop, folk e cantautorato, Lucio ha catturato l’attenzione del pubblico, distinguendosi per la sua capacità di emozionare il pubblico con la sua ”Volevo essere un duro” e il bellissimo duetto con Topo Gigio.

Insieme a Olly, vincitore del festival con Balorda nostalgia, Lucio Corsi è stato senza dubbio uno dei protagonisti più apprezzati di questa edizione della manifestazione, portando una ventata di freschezza e originalità nel panorama musicale italiano e riportando il cantautorato sul podio.

Chi è Lucio Corsi a Sanremo 2025: età, altezza, peso, carriera e fidanzata







Lucio Corsi modello di Gucci prima di Sanremo 2025

Il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston con outfit che non sono passati inosservati, a partire dalla scena delle buste di patatine inserite nella giacca, a mo’ di spalline, un dettaglio svelato in un video e che ha divertito il pubblico di Sanremo. Lucio ha stupito anche con la scritta “Andy” sotto lo stivale, omaggio al leggendario protagonista del film d’animazione Toy Story.

Cantante, paroliere e musicista, ma nel passato di Lucio Corsi c’è stata anche una comparsata su una delle più prestigiose passerelle, quella della maison Gucci, che lo ha scelto come modello per una sfilata allestita alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze.

Era il 2017, e Lucio Corsi era stato scelto per sfilare per la collezione Cruise 2018 di Gucci, disegnata da Alessandro Michele, all’epoca direttore creativo della maison fiorentina e ideatore della collezione che reinterpretava a suo modo un Rinascimento rock ‘n’ roll, evocando la bellezza della Grecia Antica e della Roma Imperiale.

L’outfit scelto per lui da Michele era composto da un abito a fiori con gonna plissettata portato su un paio di leggings, un maxi cappotto con interno di pelliccia in stile montone, stivaletti floreali abbinati alla borsa e una coroncina tra i capelli. Non solo, il cantante di Sanremo 2025 posò anche per la successiva campagna pubblicitaria chiamata Roman Rhapsody e realizzata dal fotografo Mick Mock.