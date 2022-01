“Dopo solo sei mesi…”. Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico: cuori e like per l’ultima foto

Giendalina Tavassi ha voltato pagina dopo la fine della relazione con il marito Umberto D’Aponte e lo ha fatto con una persona lontana dal mondo dello spettacolo. L’annuncio ufficiale lo scorso agosto: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri – aveva scritto in un post – Non devo dare spiegazioni ne tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose”.

“Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è ne la prima ne l’ultima volta che si separa, la vita va a vanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”, aveva risposto il compagno Federico Perna.

“Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme, lei dopo aver tenuto per due mesi i propri bambini tornerà presto da loro, come è giusto che sia, ma non giudicatela, percheè senza sapere non si deve parlare….Guendalina è una mamma e una persoma come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato”, aveva concluso.





Negli ultimi mesi Guendalina Tavassi ha parlato dell’ex marito, portando alla luce la violenza subita negli anni del matrimonio. Ultima quella avvenuta in studio legale dove i due si sono recati per concordare gli ultimi dettagli del divorzio. Guendalina aveva prontamente raccontato ai suoi followers che Umberto D’Aponte le aveva distrutto lo smartphone.

In queste ore Guendalina Tavassi e il fidanzato hanno mostrato il tatuaggio fatto da Federico, arrivato a sei mesi di distanza dall’ufficializzazione della relazione. Nel tattoo ci sono i volti di Federico e Guendalina vicinissimi. “Lui che mi manda i video della sofferenza però un po’ fa ridere”, ha scritto Guendalina aggiungendo:“Quanto ti amo cuore”.