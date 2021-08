Dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, padre di Chloe e Salvatore nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016, Guendalina Tavassi ha voltato pagina ed è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato.

In questi giorni l’ex gieffina ha presentato sui social Federico Perna, con cui ha trascorso qualche giorno di vacanza a Mykonos. I due avrebbero voluto mantenere riservato il loro legame, ma una foto rubata li ha costretti ad uscire allo scoperto e così Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto di coppia sul suo account Instagram.

Emanuela Fuin, chi è la mamma di Guendalina Tavassi

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose”, ha scritto la Tavassi confermando di fatto la sua relazione con Federico Perna.





Tornata dal viaggio insieme al nuovo fidanzato, Guendalina Tavassi è tornata alla vita di tutti i giorni e in queste ore ha presentato la mamma sui social. Emanuela Fuin si presenta davanti alla figlia con un vestito super scollato che mette in mostra le sue generose forme e Giendalina commenta: ”Guardate chi ho trovato per strada, la mia sobria madre!”. E ancora: “Nonna?”, pubblicando un’altro scatto della mamma.

Emanuela Fuin è stata un’ex attrice stellina dei programmi di Renzo Arbore, ha recitato in alcuni programmi televisivi come Back All e nel film Menaccia d’Amore. Emanuela Fuin è stata una delle ragazze coccodè ed è diventata nonna a 36 anni.