Rabbia totale da parte di Guendalina Tavassi, che non è proprio riuscita a stare in silenzio di fronte a ciò che è successo nelle scorse ore. E nel mirino è finito ancora una volta il suo ex marito Umberto D’Aponte, con il quale non c’è assolutamente un rapporto buono. Il tutto è esploso in pochissimo tempo, dopo che presumibilmente l’ex coniuge ha deciso di pubblicare delle storie su Instagram, nelle quali si è soffermato su una delle persone che hanno più importanza nella sua vita.

Pochi giorni fa è stato lui a infuriarsi. “Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”, ha risposto Umberto senza mezzi termini. Restano dunque un mistero i motivi che hanno spinto la coppia alla rottura, ma al momento pare che l’unica cosa certa è che il cuore di Umberto batteva sempre e solo per Guendalina Tavassi. Quest’ultima però ormai è nera con l’uomo e il gesto di D’Aponte non è proprio passato inosservato. Per questa ragione ha deciso di sbottare.

L’ex marito di Guendalina Tavassi ha pubblicato una conversazione con sua figlia Chloe, la quale ha detto che il suo mondo è ormai buio e spento senza la presenza del padre. Lui si è poi fatto vedere mentre piangeva e ha voluto quindi sottolineare la bellezza di quel gesto della bambina. Ma l’ex ‘Grande Fratello’ non ha per niente apprezzato tutto questo e la sua replica non si è fatta attendere. Nonostante non l’abbia nominato direttamente, le sue parole sarebbero rivolte proprio nei suoi confronti.





Queste le affermazioni di Guendalina Tavassi, apparsa molto nervosa e infastidita: “Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti. Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere stro…te o piangere o fare finta di essere quello che poi realmente non si è”.

Recentemente Guendalina Tavassi è tornata alla vita di tutti i giorni e in queste ore ha presentato la mamma sui social. Emanuela Fuin si presenta davanti alla figlia con un vestito super scollato che mette in mostra le sue generose forme e Giendalina commenta: ”Guardate chi ho trovato per strada, la mia sobria madre!”. E ancora: “Nonna?”, pubblicando un altro scatto della mamma.