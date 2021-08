La notizia bomba è stato confermata durante la serata di Ferragosto dalla stessa Guendalina Tavassi. Gli ultimi periodi della donna sono stati contraddistinti da tantissima tristezza, a causa della separazione dal marito Umberto D’Aponte. Sposatasi con lui nel 2013, insieme hanno avuto due figli, che amano alla follia.

Ma i problemi di coppia sono diventati sempre più insormontabili e quindi hanno preso la decisione di intraprendere strade differenti. E ora la donna sembra aver ritrovato l’amore. Nelle ultime ore, attraverso una storia Instagram, Guendalina Tavassi ha lasciato intendere di aver cominciato un nuovo capitolo sentimentale della sua vita.

Il duro sfogo però è giunto in occasione del chiacchiericcio sul suo conto, proliferato nell’ultimo periodo. Una cosa però ormai è certa, Guendalina Tavassi ha svoltato definitivamente nella sua vita sentimentale. La sua presunta nuova fiamma si chiama Federico Perna. Lui è originario della capitale Roma ed è il gestore di un ristorante green, che si trova a Collina Fleming.





Non è dato sapere come si siano conosciuti per la prima volta, ma le voci stanno diventando sempre più forti e chissà se la stessa Guendalina Tavassi non vorrà ufficializzare il tutto presentandolo ai suoi follower in maniera più dettagliata, invece di affrontare con rabbia la questione. “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose”.

Così ha esordito la Tavassi nella storia di Instagram in cui si è riferita al rapporto con Perna. Una conferma a tutti gli effetti, nonostante l’arrabbiatura . “Detto ciò, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”, ha concluso. Insomma, i suoi follower non sembrano affatto scontenti di questa bella novità, anzi!