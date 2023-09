Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i fan della coppia ci sperano ancora in un ritorno di fiamma si sono infuriati quando qualche giorno fa Matteo Diamante ha pubblicato su Twitter un lungo messaggio. “Quando è troppo è troppo, perciò mi libero – ha scritto l’ex gieffino ed ex di Nikita Pelizon – Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io caz… non ne dico (al costo di farmi odiare, come vedete)”.

“Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti, perciò io che sono in prima fila: non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo?) – ha continuato Matteo Diamante – Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero però che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io”.

Edoardo Donnamaria, il gesto contro Antonella Fiordelisi

“Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente. Finito”, la conclusione. Un messaggio che non è certamente passato in sordina. Come detto, i sostenitori dell’ormai ex coppia dei Donnelisi non hanno gradito questa ingerenza non richiesta.

Lo stesso Edoardo Donnamaria è intervenuto spiegando di essersi chiarito con Diamante dopo quel post: “Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili che si vogliono bene”, ha scritto su una Storia di Instagram.

Ma sempre su Instagram, come notato da un fan di Deianira Marzano, è arrivato un ulteriore gesto di chiusura che spegne ogni possibilità di ritorno di fiamma con Antonella Fiordelisi. Ha ‘ripulito’ il suo profilo eliminando due foto iconiche con la modella e influencer.