La notizia più bella potrebbe essere confermata ufficialmente nelle prossime ore dalla vip della tv, infatti i suoi follower anche famosi sono convinti che possa essere incinta. Nella foto con suo marito i due si baciano in maniera romantica per salutare l’ultimo giorno del 2023 e festeggiare alla grande l’arrivo del 2024. Ma tutti si sono soffermati soprattutto sul suo pancino.

Infatti, è sembrato essere alquanto sospetto e la vip della tv sarebbe incinta, stando alle voci che stanno circolando in queste ore. Non siamo in presenza di annunci da parte della ragazza, che però potrebbe aver detto implicitamente qualcosa. Il suo abito di colore rosso non è riuscito a nascondere il pancino e chissà se tra poco non giungeranno altre informazioni.

Bomba gossip sulla vip della tv, sarebbe incinta: spunta un pancino

Durante queste festività natalizie alcuni fan si erano già soffermati sulla vip della tv, ipotizzando che potesse essere incinta in virtù di qualche rotondità di troppo. E ora sarebbe arrivata la quasi conferma del fatto che sia incinta per questo pancino, che si è visto improvvisamente nella foto di coppia col coniuge. I due si sono uniti in matrimonio nel giugno del 2023.

Ad essere in dolce attesa sarebbe Chiara Nasti, infatti il suo vestito aderente ha messo in mostra ciò che sembrerebbe essere un pancino molto sospetto. Il sito Gossip e Tv ha anche ricordato delle affermazioni di qualche giorno fa della giovane, che ha detto addio al nonno così: “Ha fatto in tempo a conoscere il segreto”. E potrebbe essere proprio la sua seconda gravidanza, visto che ha già un figlio che si chiama Thiago.

La prima a ritenere che Chiara possa essere incinta del calciatore Mattia Zaccagni è stata Guendalina Canessa: “Ma il pancinooooo, non ci credoooo”. Anche se non ha escluso un’altra teoria: “O sono i chili del Natale?”. Potrà essere solo la Nasti a fugare ogni dubbio.