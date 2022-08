“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 è venuto alla luce Elia Maria Michelini!!!”: Giusy Buscemi mamma per la terza volta. L’attrice, che recita anche in Doc 2 – Nelle tue mani ha aspettato qualche giorno per dare la lieta notizia ai fan.

E sotto al post in cui presenta il neonato, con alcune foto di famiglia, col marito Jan Michelini e i fratellini Caterina e Pietro Maria aggiunge: “Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici.. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”. Tra i commenti, tantissimi messaggi di auguri da parte di amici vip e colleghi.





Giusy Buscemi mamma: è nato il terzo figlio

L’annuncio della terza gravidanza era arrivato a sorpresa, durante un’ospitata a Verissimo: “Diciamolo pure, so che qui si danno belle notizie. Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate”, aveva rivelato Giusy Buscemi che ora è mamma per la terza volta a Silvia Toffanin.

“Sarà un maschio. Sono tanto felice, è arrivato un po’ a sorpresa. Come tutte le cose che mi sono successe nella vita, bisogna saperle accogliere. Ognuno di noi nasce con una vocazione”, aveva aggiunto l’attrice, che poche settimane fa ha anche dato l’ultimo esame per il percorso universitario svolto a La Sapienza di Roma con il pancione quasi agli sgoccioli.

Il matrimonio di Giusy Buscemi e il regista Jan Michelini nel 2017, dopo 3 anni di fidanzamento. Nel 2018 ha dato alla luce la primogenita Caterina Maria e nel 2019 Pietro Maria. Poi, negli ultimi giorni, è diventata di nuovo mamma con l’arrivo di Elia Maria, che come detto è venuto al mondo lo scorso 31 luglio.

