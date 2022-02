“Diciamolo pure, so che qui si danno belle notizie. Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate”. Sorpresona a Verissimo: l’attrice ora in onda con una delle fiction più seguite, ovvero Doc-Nelle tue mani, sarà presto di nuovo mamma.

L’annuncio è arrivato durante l’intervista di domenica 27 febbraio 2022 nello studio di Silvia Toffanin, che le ha subito chiesto: “Sai già se sarà un maschio o una femmina?”. “Sarà un maschio. Sono tanto felice, è arrivato un po’ a sorpresa. Come tutte le cose che mi sono successe nella vita, bisogna saperle accogliere. Ognuno di noi nasce con una vocazione”, ha risposto Giusy Buscemi, che è al settimo cielo come il marito, Jan Michelini.

Giusy Buscemi: “Aspetto il terzo figlio”

La coppia, che ha già due figli, Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, venuto al mondo un anno dopo, è felicissima ma l’arrivo della terza cicogna non era in programma. “Sono tanto felice. La gravidanza è arrivata un po’ a sorpresa, però come tutte le cose che mi sono successe nella vita, poi bisogna saperle accogliere”, ha spiegato Giusy Buscemi.





“La figlia grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l’unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile in casa”, ha aggiunto la 29enne siciliana anche in Doc interpreta la psicologa Lucia Ferrari. Ma Giusy Buscemi non è l’unica futura mamma nel cast della fiction con Luca Argentero: anche Silvia Mazzieri è incinta.

Lo ha rivelato in occasione del suo compleanno: “Il mio regalo più grande VOI”, ha scritto la collega di Giusy Buscemi a corredo della foto, pubblicata nel giorno in cui soffia 29 candeline, che la immortala col compagno e soprattutto un pancino già evidente. Tra l’altro l’ex Miss Italia che con Silvia Mazzieri ha condiviso il set di Doc è stata una delle prime a congratularsi sotto al post.