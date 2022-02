E in occasione del suo compleanno arriva l’annuncio più bello: l’attrice di Doc è in dolce attesa. “Il mio regalo più grande VOI”, ha scritto a corredo della foto, pubblicata poco fa nel giorno in cui soffia 29 candeline, che la immortala col compagno e soprattutto un pancino già evidente.

Il post è stato condiviso anche dal futuro papà, anche lui personaggio ben noto nel panorama italiano televisivo e cinematografico. Pochi minuti dopo, una quantità incredibile di messaggi di auguri. Auguri doppi per la protagonista di Doc, la fiction seguitissima con Luca Argentero, sia per il compleanno sia per la gravidanza. Che a giudicare da questa prima foto della pancia è già avanzata, forse di cinque mesi.

Silvia Mazzieri di Doc è incinta

Silvia Mazzieri, che in Doc interpreta Alba Patrizi ha deciso di dare il lieto annuncio in una data per lei speciale: il 23 febbraio. E quanti commenti dagli amici vip: da Giusy Buscemi a Elena Sofia Ricci passando per Ludovica Martino, Giulio Berruti e Sara Ricci. Anche il suo compagno e futuro papà, come anticipavamo, è famoso.





Al fianco dell’attrice di Doc c’è da qualche tempo Yari Gugliucci. Tra i due attori, da sempre molto riservati sulla la loro vita privata, ci sono 19 anni di differenza. Lei, che è di Pisa, è classe 1993 mentre lui che è originario di Salerno è nato nel 1974. E ha iniziato la sua carriera a fine anni Novanta, con ruoli sia cinematografici che televisivi.

Sul grande schermo ricordiamo l’interpretazione del compagno di Silvia Mazzieri in Ferdinando e Carolina, per la regia di Lina Wertmüller (1999), Nero bifamiliare di Federico Zampaglione (2007) e tra gli altri in Era di marzo, regia di Asia Argento. In tv, invece, di recente si è visto in Furore per la regia di Alessio Inturri, in Sirene, diretto da Davide Marengo (2017), La vita promessa di Ricky Tognazzi (2018) e in alcuni episodi di I bastardi di Pizzofalcone 3 di Monica Vullo e Luce dei tuoi occhi di Fabrizio Costa.