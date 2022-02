Giusy Buscemi è una delle giovani attrici italiane più apprezzate dal pubblico. Siciliana di Mazara del Vallo, 28 anni, ha vinto Miss Italia nel 2012 e da quel momento si è fatta conoscere dal pubblico. L’attrice ha preso parte a film come “Smetto quando voglio” e “Arrivano i prof” e a numerose serie televisive di successo tra cui “Don Matteo 9”; “Il giovane Montalbano”; “Il paradiso delle signore”; “I Medici”.

Fa parte del cast della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction che vede come protagonista Luca Argentero. Giusy Buscemi interpreta il ruolo della psicologa Lucia Ferrari. Il Policlinico Ambrosiano decide di assumerla per provare a risanare le ferite psicologiche che la pandemia di Covid ha lasciato nei medici. Il personale sanitario ha lavorato giorno e notte, cercando di salvare più vite possibili. Il ritorno alla quotidianità, si sta rivelando estremamente complesso per molti di loro e la dottoressa è lì per aiutarli. Enrico Sandri la conosce già molto bene e sa quanto sia prioritario per lei, ascoltare il dolore e la sofferenza dei suoi pazienti, per farli sentire protetti e compresi.

In una intervista rilasciata a Sorrisi.com, Giusy Buscemi ha spiegato cosa le ha insegnato il personaggio di Lucia: “A essere meno egocentrici possibile, perché l’universo non gira sempre intorno a noi. A essere più gentili e rispettosi verso gli altri, perché ognuno ha la sua storia e il suo percorso. E a non giudicare dall’apparenza”.





“Diciamo che sono entrata in punta di piedi nel cast di Doc – spiega nell’intervista Giusy Buscemi – essendo un gruppo che lavora molto in sintonia in una serie bellissima, che ho seguito prima da super fan e poi da attrice. Ero un po’ timorosa all’inizio, ma sono stata accolta benissimo. Luca Argentero mi ha aiutato molto ad integrarmi. È una sorta di “papà” per tutti gli attori, anche i più scalmanati. E poi i registi: è avvenuto tutto in modo molto naturale”.

Sui social spesso Giusy Buscemi ama condividere scatti e momenti della sua vita privata oltre che pubblica. E qualche tempo fa ha postato una foto di lei da bambina: il viso rotondo, un grande cappello blu sopra la testa, gli orecchini. E soprattutto gli occhi celesti che la rendono bellissima. Tantissimi i like a questa foto e i commenti dei follower. “Eri bella pure da piccola”, “Che polpettina”, “Sei una bambola”, sono alcune delle frasi che si possono leggere.