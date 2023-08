Giulia Stabile, che figuraccia! La ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici, dopo essere stata incoronata dal talent show condotto da Maria De Filippi, è diventata uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo. Oltre all’attività che rappresenta la sua passione, la danza, si è lanciata anche nella conduzione a “Tu si que vales” anche grazie al sostegno di persone già affermate come la stessa Maria e Belen Rodriguez.

Dunque ogni sua mossa social viene passata ai raggi x dai numerosissimi fan che Giulia Stabile è riuscita a conquistarsi negli ultimi anni. E quello che è successo, o meglio che la 21enne ha fatto recentemente sta provocando diverse reazioni tra i suoi follower. In questi giorni la ballerina si trova a Londra per perfezionare la sua danza e, passeggiando per le vie della città, si è imbattuta nel muro dedicato alle vittime del Covid e ha fatto una clamorosa gaffe.

Il gesto di Giulia, le critiche e gli insulti: la ballerina si scusa ma poi…

Giulia Stabile ha visto che diverse persone stavano scrivendo qualcosa sui cuoricini che rappresentano le persone venute a mancare a causa della pandemia e ha voluto farsi prestare un pennarello. Poi ha scritto il suo nome e aggiunto una faccina sorridente, quindi ha pubblicato la foto su una story Instagram. Apriti cielo, subito diversi fan l’hanno massacrata. Qualcuno ha inviato lo screenshot della story a Very Inutil People ed è scoppiato il finimondo.

Giulia Stabile si è resa conto di aver commesso un errore e a 24 ore di distanza (la story incriminata risale a ieri mercoledì 2 agosto, ndr) ha chiesto scusa, ma non solo: “Mi riferisco alla storia pubblicata ieri, dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra. Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso”.

Scusa ma anche non sapendo fosse un memoriale, voi quando andate a visitare un paese vi mettete a imbrattare i muri? Solo perché vedete qualcun altro che lo fa? — Wasabi (@3dots1dash2) August 2, 2023

Io ti do ragione assolutamente non hai fatto niente di male hai il diritto di fare quello che vuoi — Isa loves giu❤️ (@Isaloveslolaaa) August 2, 2023

“Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace – ha aggiunto la ballerina ex Amici – Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono”. A quel punto molti l’hanno difesa, mentre altri hanno rincarato la dose: “Scusa ma anche non sapendo fosse un memoriale, voi quando andate a visitare un paese vi mettete a imbrattare i muri? Solo perché vedete qualcun altro che lo fa?” ha sottolineato un utente.

