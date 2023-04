Giulia Stabile, sono settimane che non si parla d’altro: è finita con Sangiovanni? La coppia (o ex coppia) nata ad Amici di Maria De Filippi non si è più vista insieme e le voci crisi hanno preso sempre più corpo. Ballerina e cantante non hanno mai confermato né smentito ma qualche tempo fa lei, che continua a lavorare nella scuola di Maria De Filippi, aveva sorprendentemente risposto a una delle tantissime domande dei fan.

A un commento di un fan che si chiedeva se Giulia Stabile e Sangiovanni fossero in crisi o meno ha risposto un po’ stizzita. “È ancora fidanzata con Sangio?”, ha chiesto un utente. “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”, la risposta con la preghiera di rispettare la loro privacy.

Leggi anche: “È la mia decisione”. Amici, nuovo lavoro per Giulia Stabile: l’annuncio dopo una lunga riflessione





Giulia Stabile e l’ex Amici: flirt in corso?

Ma nonostante questa precisazione e richiesta di rispettare la loro privacy, Giulia Stabile e Sangiovanni non hanno più dato segni di vita come coppia. Continuano a non farsi vedere insieme e quindi le chiacchiere circa questa relazione non si arrestano. Tanto più che adesso lei si è mostrata sui social sorridente e complice con un altro ex protagonista del talent di Maria De Filippi. È scatenato così un nuovo gossip.

Tra le sue ultime Storie Instagram ecco la ballerina e vincitrice di Amici nel suo “day off”. Lo ha trascorso al mare con i suoi amici. Nei video si riconoscono i suoi compagni del corpo di ballo del Serale di Amici come l’ex velina Talisa ma soprattutto il ballerino Sebastian Melo Taveira, diventato professionista dopo aver partecipato al talent nel 2016.

Ed è stata proprio una clip con protagonisti Giulia Stabile e Sebastian Mello a far impazzire i fan. Nel video lei è sulle sue spalle e i due sono parsi molto complici e sorridenti e, per questo, molti hanno cominciato a insinuare che possa esserci un flirt in corso. Anche perché ci si è ricordati che quando la ballerina entrò nella scuola disse subito di avere una cotta per Sebastian, che ai tempi faceva già parte dei professionisti. Sarà solo amicizia o c’è davvero qualcosa di più come sospettano alcuni?