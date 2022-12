Brutte notizie per Martina Picardi, che si è lasciata col suo fidanzato. Eppure le voci degli ultimi tempi li davano molto vicini al matrimonio, infatti nonostante la loro giovane età i due erano insieme da ormai diversi anni e pare avessero preso l’importante decisione relativa alle nozze. Ma ora tutto è naufragato all’improvviso, come confessato dalla ragazza nel corso di un’intervista rilasciata al sito Webboh. E proprio lei ha quindi rivelato che non ci saranno assolutamente dei fiori di arancio tra di loro.

Una delusione enorme per i seguaci di Martina Picardi, che è stata lasciata dal suo fidanzato per essere precisi. O perlomeno è ciò che ha raccontato nell’intervista. Tutti attendeva la comunicazione inerente la data del matrimonio, invece è giunta la parola fine per una relazione sentimentale che sembrava non dover finire mai. Il feeling avuto dai due è sempre stato totale, ma qualcosa purtroppo non è andato per il verso giusto e le strade si sono inevitabilmente separate. Una scelta certamente sofferta.

Martina Picardi si è lasciata col fidanzato: niente nozze

Dunque, non ci sarà l’organizzazione di alcun matrimonio da parte di Martina Picardi, che si è lasciata presumibilmente per sempre col suo fidanzato nonostante obiettivi importanti che si erano prefissati di raggiungere. Webboh per avere un quadro della situazione più chiaro ha interpellato la giovane e famosa tiktoker, che ha confermato le brutte voci che stavano circolando. Tutto finito e fan decisamente molto delusi per un addio doloroso da parte di una delle coppie social più amate.

Questo l’annuncio di Martina Picardi a proposito dell’ormai ex partner Fabio Lazzarini: “Non ci sposiamo, è finita. Siamo ‘amici’ in ambito lavorativo. Mi ha lasciato lui, perché dopo quasi 4 anni non si sentiva più pronto. Forse voleva tornare ad andare tutte le sere a ballare”. Eppure Webboh ha ricordato altre parole importantissime della tiktoker, rilasciate in passato: “Sto iniziando da zero la mia vita con il mio ragazzo presto marito, in futuro papà”. E invece questo sogno non si è potuto realizzare.

Martina Picardi è nata nella città di Milano il 2 maggio del 2002 ed è amante della moda. I suoi primi video sono stati pubblicati a 15 anni e poi con l’arrivo di TikTok la sua popolarità è esplosa. Qui è solita fare dei post relativi a consigli su bellezza e tendenza e 3 anni fa ha anche scritto un libro, Donna fin da bambina. Anche l’ex Fabio Lazzarini è un tiktoker molto seguito.