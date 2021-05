Furiosa come non mai in queste ore Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, freschi vincitori dell’Eurovision Song Contest. La giovane ha deciso di rivolgersi ai suoi follower di Instagram per denunciare una situazione perpetrata ai suoi danni. Ha infatti rivelato di essere decisamente furibonda per quanto successo nelle scorse ore. Tutta colpa di una vicenda, esplosa in modo esagerato, in seguito ad una sua intervista rilasciata ad un noto settimanale. E che riguarda anche la sua dolce metà.

In precedenza i Maneskin erano comunque finiti sotto attacco da parte di una televisione bielorussa: “Un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di Aids. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia”. Sono queste le frasi agghiaccianti che hanno ascoltato i telespettatori di tv Bielorussa CTV, emittente filo Lukashenko, leader politico al centro di uno scandalo in questi giorni. Un’affermazione che ha inevitabilmente fatto innervosire proprio tutti.

Giorgia Soleri si è dunque scagliata contro il settimanale ‘F’ alla luce di quanto ha potuto leggere. L’influencer aveva invitato la giornalista a soffermarsi unicamente sul tema riguardante la sua malattia, ovvero la vulvodinia. Avrebbe dunque preferito che non venisse concentrata l’attenzione sul suo fidanzato Damiano. Invece pare che questi accordi siano completamente saltati, infatti la giovane ha perso decisamente la calma e si è lasciata andare ad alcune considerazioni molto pesanti contro la rivista.





La partner di Damiano David dei Maneskin ha quindi detto: “Ho chiesto di non avere titoloni legati alla mia relazione, condizione che mi è stata accordata. Invece in copertina ho trovato questo titolo: ‘Io, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e il dolore di cui nessuno parla’. Scritto come se fossi io a dirlo in prima persona. Sono amareggiata da questa situazione e schifata per la mancanza di parola”. Al momento non sono giunte repliche da parte del settimanale ‘F’, tirato in ballo ufficialmente da Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri ha 25 anni ed è fidanzata da 4 anni con Damiano David dei Maneskin. Sono molto riservati e solo due settimane fa il cantante ha ufficializzato la relazione su Instagram. Qualche giorno fa ha parlato della sua “malattia invisibile”: soffre da anni di vulvodinia, patologia dolorosa e cronica d’interesse vulvare ed è caratterizzata da bruciore, irritazione, gonfiore ed arrossamento. Il disturbo è stato classificato come “psicosomatico”.