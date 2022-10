In queste ore il nome di Giorgia Meloni è uscito fuori per un regalo insolito, che sta ovviamente facendo discutere. La leader di Fratelli d’Italia è impegnata nella formazione del futuro governo, che dovrebbe prevedere lei come presidente del Consiglio. In attesa di tutti i passaggi istituzionali, è adesso arrivata questa offerta incredibile, che avrà lasciato di stucco anche la stessa Meloni. E uno dei tweet scritti da questa personalità è stato anche eliminato dal diretto interessato, forse per evitare problemi più seri.

Dunque, Giorgia Meloni e questo regalo inaspettato sono stati i protagonisti delle scorse ore. Intanto, nelle scorse ore il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha gelato lei e Matteo Salvini: “Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti. Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti emergenza che non possono ammettere follie per evitare l’incontrollata crescita di debito e deficit”. Ma veniamo all’attualità.

Giorgia Meloni, regalo insolito: “100 mucche ugandesi”

Per Giorgia Meloni regalo sicuramente inaspettato e che ha lasciato tutti di stucco. Secondo quanto scritto dal sito Repubblica, il generale dell’Uganda Muhoozi Kainerugaba ha deciso di proporre qualcosa di clamoroso. Lui è tra l’altro il figlio del presidente ugandese Yoweri Museveni e ha subito precisato ai suoi follower di Twitter, che inizialmente erano apparsi attoniti: “Gli europei regalano fiori alle donne che piacciono? Non l’ho mai capita come cosa, nella nostra cultura a una donna che ti piace regali una mucca”.

E quindi nei confronti di Giorgia Meloni è stato fatto una proposta di regalo con 100 mucche ugandesi, tra l’altro le più apprezzate dell’intero pianeta trattandosi di esemplari Nkore. Kainerugaba ha aggiunto: “Per i miei amici italiani, queste sono le mucche Nkore. Se i romani non accettano le mucche vuol dire che dovremo prendere Roma; ci metteremmo pochi giorni”. Queste ultime frasi sono state cancellate per evitare conseguenze nei rapporti. E la Meloni ha risposto finora con il totale silenzio.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

Intanto, ci sarebbero delle divergenze nel centrodestra. Alcuni nomi di possibili futuri ministri non sarebbero infatti graditi ai leader di Lega e Forza Italia, mentre sale la pressione sulla premier in pectore a fare presto davanti ad una situazione che si complica ogni giorno. Capiremo nei prossimi giorni come andrà a finire.