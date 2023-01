Morte di Gina Lollobrigida, il figlio rompe il silenzio. Di recente Andrea Piazzolla è stato ospite de La Vita in diretta e proprio davanti alle telecamere del programma ha rilasciato alcuni interessanti dettagli in merito all’eredità della diva del cinema italiano venuta a mancare il 16 gennaio. Parole che hanno chiarito la sua posizione e che oggi andrebbero incontro alla verità del figlio Milko Skofic rilasciata nel corso di un’intervista per Repubblica.

Milko Skofic contro Andrea Piazzola. In merito all’eredità lo storico manager dell’attrice avrebbe sottolineato che destinerà la sua parte per portare a compimento i desideri di Gina: “La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte. La mia parte sarà totalmente messa all’interno del trust che si occupa di queste cose”.

Leggi anche: “È morta così”. Gina Lollobrigida, è polemica: le parole choc del figlioccio Andrea





Milko Skofic contro Andrea Piazzolla. L’accusa del figlio di Gina Lollobrigida: “Le ha fatto il lavaggio del cervello”

Andrea Piazzolla nel corso della stessa intervista avrebbe lasciato emergere alcuni dettagli sul rapporto tra madre e figlio: “Nel processo sembra sia stato dimostrato che lo sfratto fosse iniziato due anni prima che arrivassi io, che i rapporti tra Milko e la mamma non fossero buoni, e che la volontà di vendere determinate cose è venuta da Gina, non da me”. Infatti com’è stato reso noto, tra di loro i rapporti sono sempre stati tesi, conferma che è sopraggiunta anche da parte di Francesco Ruggiero, cardiologo di Gina: “In più di un’occasione, al termine delle visite, la signora Lollobrigida mi disse: ‘mi voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla”. (Gina Lollobrigida, patrimonio da vera diva: a quanto ammonta la sua eredità).

Di contro, la verità del figlio di Gina Lollobrigida sembra essere un’altra. L’accusa ad Andrea Piazzolla non può passare inosservato: “Le ha portato via tutto. Mia madre era nata a Subiaco ha sempre dovuto lottare per quello che voleva. Non sprecava nulla. Mi diceva, ‘Spegni la luce! Costa troppo!’. L’ultima volta che l’ho vista non riusciva parlare”, e ancora: “Dopo l’operazione al femore, a settembre, sono andato a trovarla. Lei scuoteva la testa, ma non riusciva parlare. Alla fine ha detto solo: ‘Ho sbagliato tutto'”.

“Le ha fatto il lavaggio del cervello”, aggiunge Milko Skofic, secondo cui l’unico motivo per cui Andrea Piazzolla si sarebbe preso cura di Gina Lollobrigida sarebbe da ricondurre a un unico scopo, quello dei “soldi”. Scatta l’accusa di circonvenzione d’incapace: questo quanto ha sostenuto Milko Skofic nel corso del processo tenutosi a Roma.