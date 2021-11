Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta. Tra pochi mesi la sua fidanzata Denise Esposito, quasi la metà esatta dei suoi anni, darà alla luce il figlio del cantante. Per il cantautore poi non sarà la sola novità: a breve tornerà in tv in qualità di coach a The Voice Senior. Le sue sensazioni le ha raccontate a Novella 2000, il settimanale guidato da Roberto Alessi. “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima”.



Quindi Gigi D’Alessio continua: “Viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”. La notizia della gravidanza di Denise sembra sia stato appreso da Anna Tatangelo e dal figlio Andrea attraverso i giornali. Il diretto interessato, dunque, non avrebbe comunicato di persona la notizia all’ex compagna e al quarto figlio. Sulla questione D’Alessio non ha mai voluto replicare.



Ma sua una cosa Gigi D’Alessio si esprime: “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.







Sono in molti ad avere visto in queste parole una frecciata a Anna Tatangelo che, in una recente intervista a Verissimo, non ha potuto fare a meno di criticare il comportamento del collega. Il rapporto tra Anna e Gig D’Alessio i è nato all’insegna delle critiche e delle malelingue e per anni la coppia è stata oggetto di spifferi e sussurri.



Voci alle quali né Gigi D’Alessio né Anna hanno mai dato troppo peso. Alle critiche della Tatangelo a Verissimo aveva dato invece peso Denise che aveva risposto via social. Non fa nomi nella Storia ma il tempismo del messaggio a molti ha fatto pensare a una frecciatina rivolta proprio ad Anna Tatangelo:“Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”, ha scritto la donna sul suo profilo.