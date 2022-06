Gigi D’Alessio Anna Tatangelo, in tanti hanno notato che al concerto-evento di Napoli per i 30 anni di carriera del cantautore non c’è stata alcuna menzione della ex e collega. Un concerto-evento andato in onda in diretta da piazza del Plebiscito su Rai1 e ha avuto un successo incredibile.

Tantissimi gli ospiti e anche gli sketch sul palco con Gigi D’Alessio, tra cui quello con Vanessa Incontrada. Grandi emozioni anche con il duetto con il figlio Luca (LDA), che è reduce dall’esperienza ad Amici 21. Piazza piena per l’ex di Anna Tatangelo, ma tantissimi anche gli spettatori che hanno seguito l’evento in tv.





Gigi D’Alessio Anna Tatangelo, il retroscena dopo il concerto

Il concerto Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme ha prodotto un risultato straordinario in termini di ascolti tv. I telespettatori che hanno assistito all’evento musicale davanti al piccolo schermo sono stati 3 milioni e 462mila e lo share ha toccato il 24,5%. Un vero e proprio successo per il cantante napoletano.

Ma torniamo alla “grande assente” della serata, Anna Tatangelo. Nessuna menzione da parte di Gigi D’Alessio per la donna che è stata al suo fianco dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e con la quale ha avuto il figlio Andrea, 12 anni. Ma non solo lui ha evitato di citarla: secondo quanto riportato dal settimanale da Chi, pare che agli ospiti sia stato espressamente vietato di parlarne.

“Anche agli ospiti – spiega il magazine diretto da Alfonso Signorini – è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore del modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto”. Insomma, Gigi D’Alessio, che come la sua ex si è rifatto una vita e ha anche avuto un altro figlio, avrebbe cancellato totalmente Anna Tatangelo dalla sua serata.

