Anna Tatangelo, nuovo arrivo in famiglia. La notizia più bella non è stata riferita dalla cantante, bensì da un suo componente familiare. E immediatamente è arrivata la reazione dell’ex di Gigi D’Alessio, che ha manifestato tutta la sua gioia per questo lieto evento. Felicità totale nel nucleo della sua famiglia, che non aspettava altro che la nascita della piccola. Sono anche stati rivelati il sesso e soprattutto il nome della bimba, che ha permesso ad Anna di esultare e di vivere un momento unico.

Anna Tatangelo, nuovo arrivo in famiglia. E questo splendido annuncio ne segue invece uno più triste di qualche giorno fa, infatti il padre è stato derubato. In particolare, come riportato dal sito Fanpage, dei ladri avrebbero rubato il furgoncino di suo padre. Dante, questo il nome del padre della cantante partenopea, possiede una ciambelleria a Sora e il furgoncino veniva utilizzato per vendere i prodotti ai cittadini ma anche per consegnarli ai vari mercati cittadini settimanali. Poi il mezzo è stato rinvenuto.





Anna Tatangelo, nuovo arrivo in famiglia: è zia

Anna Tatangelo, nuovo arrivo in famiglia annunciato così da suo fratello Giuseppe: “Mariasole è nata, la mia principessa”. Quindi, l’artista è diventata zia ancora una volta. Infatti, già 4 anni fa era venuto alla luce il piccolo Francesco, primogenito di Giuseppe Tatangelo. Cuoricini rossi immediati pubblicati da Anna in risposta alla foto dell’uomo, che non ha fatto vedere la neonata, ma ha postato un meraviglioso fiocco rosa che ha fatto comprendere l’arrivo della sua seconda figlia. Emozione straordinaria.

E il sito Gossip e Tv ha fornito maggiori dettagli su chi sia il fratello di Anna Tatangelo. Giuseppe è nato il 20 agosto del 1985 nella città di Sora ed è stato studente all’istituto tecnico per geometri Pier Luigi Nervi. Successivamente ha scelto di non entrare a far parte del mondo della musica come accaduto invece alla sorella, ed è diventato pasticciere come la madre e il padre. La pasticcera di Sora si chiama Il forno dei sapori ed è molto nota. Anche lui infatti è conosciuto, essendo seguito da 14mila follower.

Per quanto riguarda la vita privata di Anna Tatangelo, nel dicembre del 2006 è stata ufficializzata la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. Poi i due hanno concepito e hanno festeggiato l’arrivo del figlio. Poi il 3 marzo del 2020 è stata comunicata la separazione. E lei dall’anno scorso ha avviato una storia amorosa con il cantante Livio Cori.

“È successo nella notte”. Brutto colpo per Anna Tatangelo e la sua famiglia: interviene la polizia