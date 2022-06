“È successo nella notte”. Brutto colpo per Anna Tatangelo e la sua famiglia: interviene la polizia

Le ultime ore vissute da Anna Tatangelo sono state tutt’altro che tranquille. Come si apprende da FanPage, nella notte dei ladri avrebbero rubato il furgoncino di suo padre. Dante, questo il nome del padre della cantante partenopea, possiede una ciambelleria a Sora e il furgoncino veniva utilizzato per vendere i prodotti ai cittadini ma anche per consegnarli ai vari mercati cittadini settimanali.

Il papà di Anna Tatangelo vittima di un furto

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i ladri si sarebbero addentrati nel negozio del padre di Anna Tatangelo forzando l’ingresso per poi rubare il furgoncino. I poliziotti del commissariato di Sora che si stanno occupando del caso, hanno già diramato le prime novità. Il mezzo di lavoro rubato, infatti, è stato ritrovato stamattina.

Il furgoncino, in perfette condizioni, era parcheggiato sul ciglio della strada a poca distanza dall’azienda del padre della cantante. Ma per quale motivo i ladri avrebbero commesso il furto per poi lasciare tutto vicino alla ciambelleria? Al momento non si sa altro ma sicuramente, grazie alle indagini portate avanti dalla Polizia della stazione di Sora la verità giungerà a galla.

