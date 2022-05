Nuova bomba gossip su Anna Tatangelo e Livio Cori. Inutile negare che tra loro c’è stata una grossa crisi e tutti i maggiori siti avevano dato per certa la fine della relazione sentimentale. Poi c’è stato qualche dubbio, infatti c’è chi ha ritenuto che la decisione non fosse proprio definitiva. Basti pensare al fatto che si è vociferato sul settimanale Chi di un vero e proprio patto stretto tra i due. In particolare, sarebbe stata la cantante a porre delle condizioni, che assomigliavano tanto ad un vero e proprio ultimatum.

In particolare, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbe chiesto questo: “I patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”. Ora invece ci ha pensato il settimanale Diva e Donna a beccarli e a far capire ai fan che le cose sono cambiate radicalmente e improvvisamente. Andiamo a vedere insieme che cosa è accaduto nelle scorse ore e che tipo di rapporto ci sarebbe adesso tra i due protagonisti della musica.





Anna Tatangelo e Livio Cori, l’amore è tornato

Ebbene sì, Diva e Donna li ha paparazzati insieme in un luogo molto specifico e inequivocabile. Parlando dei loro outfit, hanno deciso di scegliere tutti e due degli abiti completamente sportivi e nel loro sguardo è stato possibile notare una certa serenità. La crisi è impossibile da negare, ma sembra che ora tra i due sia riscoccata di nuovo la scintilla giusta. I giornalisti del settimanale sono scesi nei particolari e hanno informato i loro lettori nei dettagli di ciò che è successo in queste ore alla coppia.

Ecco quanto scritto da Diva e Donna: “Anna Tatangelo e Livio Cori: ma quale crisi… luna di miele a Napoli. Nelle settimane scorse la cantante e il rapper avevano cancellato le foto insieme dai rispettivi profili Instagram. Tanto che qualcuno aveva parlato di una crisi e di una rottura. E invece… in questa immagine, parte di in servizio più ampio che potete trovare sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana, ecco Anna e Livio di nuovo insieme a Napoli…”. Ed è stato rivelato anche il luogo preciso dell’incontro.

Infine, è stato riportato: “Anna e Livio di nuovo insieme a Napoli, dove sono stati a casa di lui. Poi Anna è tornata a Roma dal figlio Andrea avuto con Gigi D’Alessio”. Quindi, ormai possiamo parlare di crisi rientrata e di storia d’amore che prosegue. Si sarebbe trattato dunque di una difficoltà passeggera e staremo a vedere se i due vorranno dire qualcosa a tal proposito.

“Insieme, ma lei è stata chiara”. Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo coppia: ha dovuto dire di sì