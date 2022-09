I fan di Gianni Morandi sono rimasti abbastanza impressionati dalla foto postata dal cantante sui social nelle ultime ore. Ha mostrato la sua mano ustionata senza alcuna censura, quindi con l’assenza di bende, a oltre un anno dal brutto incidente col fuoco in campagna. Non ha fornito precisazioni sulle novità legate all’incidente, ma per la prima volta non ha voluto nascondersi del tutto e immediatamente sono arrivate le reazioni e i messaggi di supporto nei confronti del futuro co-conduttore di Sanremo.

Gianni Morandi ha avuto una mano ustionata, parliamo soprattutto di quella destra, mentre si trovava in campagna. Ora, la situazione sta migliorando sensibilmente anche se le conseguenze sono ancora ben visibili nella foto. Così invece Amadeus aveva annunciato la sua presenza all’Ariston: “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante. Per me è una grande gioia, lui è amato da tutti ed è la storia della musica e della televisione. Ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi lo amano”.





Gianni Morandi e la mano ustionata: la foto senza censura

Quando era successo quel bruttissimo incidente in campagna, Gianni Morandi aveva sin da subito affermato che sarebbero serviti parecchi mesi prima di rendere migliore la sua mano ustionata. L’ultima foto ha fatto ugualmente impressione, visto che è stato possibile notare che quella destra non è ancora in condizioni perfette. Come detto precedentemente, ci sono stati alcuni messaggi pubblicati dagli utenti, che sono stati diffusi sul proprio sito da Gossip e Tv e di cui vi diamo conto a breve.

Nella didascalia a corredo dell’immagine, Gianni Morandi ha solo postato questa frase: “Voglia di urlare!!! #Autoscatto”. Il cantante Jovanotti ha risposto con dei cuori rossi, mentre altri follower hanno commentato: “Carissimo Gianni, nel vedere questa foto penso a quanta sofferenza hai passato”, “Ciao Gianni, ho visto la tua mano. Hai sofferto tantissimo e un grido liberatorio ci vuole”, “Le tue ferite stanno guarendo bene. Penso che devi aver sofferto tanto”, “Porca miseria la mano Gianni. L’importante che ne hai recuperato l’uso”.

Infine, altri internauti si sono rivolti così nei confronti di Gianni Morandi, la cui mano destra ustionata è sembrata essere ancora meno guarita rispetto alla sinistra e pare essere pure gonfia: “Secondo me, hai tanta sofferenza”, “Per guarire del tutto ci vorrà del tempo”. Staremo a vedere se vorrà aggiungere qualche dettaglio nei prossimi giorni.

“Il re dei re con Amadeus”. Sanremo 2023, un co-conduttore che è la storia della musica italiana