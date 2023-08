Gianni Morandi, l’allarme sulla truffa a suo nome. Proprio come successo anche a Mara Venier, l’artista ha voluto mettere in guardia il pubblico su quello che alcuni malfattori stanno combinando sfruttando la sua popolarità. La conduttrice di Domenica In aveva denunciato che qualcuno ha creato un profilo fake con il suo nome per compiere truffe: “Non sono io!” ha fatto sapere. Il profilo fake in questione aveva sia il nome della presentatrice sia foto e logo della trasmissione Rai.

Adesso, mentre è in giro per l’Italia a cantare, l’eterno ragazzo di “Fatti mandare dalla mamma” ha fatto sapere di essere finito nella stessa ‘trappola‘. Di cosa si tratta? A spiegarlo è stato lo stesso Gianni Morandi che ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale (quello con la spunta blu, ndr) un video in cui racconta cosa sta succedendo.

Leggi anche: “È scattata la denuncia”. Mara Venier, la brutta scoperta e la sua costretta decisione





Gianni Morandi avvisa il pubblico della truffa che stanno facendo sfruttando il suo nome: “Carissimi amici e carissime amiche, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente per chiedere soldi. Qualcuno sta chiedendo soldi, sia sulle piattaforme web e rete, sia direttamente. Beh, insomma guardate che questi sono dei truffatori”.

Il cantante di Monghidoro ha poi aggiunto: “Io non farei mai una cosa del genere. Io voglio solo avere un bellissimo rapporto con voi, parlare di musica e fare concerti. State attenti perché può capitare che qualcuno, invece, a mio nome, vi venga a chiedere soldi. Non ci cascate: vi saluto e vi abbraccio”.

Non è la prima né sarà l’ultima volta che i truffatori usano il nome di qualche vip come Mara Venier o Gianni Morandi per tentare di farsi dare dei soldi. Sul giornaledellepmi, ad esempio, c’è una sorta di vademecum a cura di Amer Owaida che spiega quali sono le truffe più ricorrenti: dai regali fake in criptovaluta ai giochi stile ‘indovina e vinci’ su Facebook o Instagram, dalle finte ‘cause di beneficenza’ ai consigli su improbabili investimenti i truffatori sono sempre in azione. Non fatevi fregare.

“È il figlio del cantante famoso”. Canta al Tim Summer Hits e subito le critiche del pubblico