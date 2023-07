Figlio del famoso cantante italiano, l’esibizione del figlio non convince. Un palcoscenico importante non solo per alcuni vip, ma anche e soprattutto per i talenti che non hanno ancora raggiunto la piena visibilità. Stiamo parlando proprio del Tim Summer Hits, che vede alla guida del timone Andrea Delogu e Nek. Un’atmosfera musicale estiva e tante emozioni in campo per la platea e il pubblico a casa. E tra i tanti, ha deciso di esibirsi anche il figlio di Gianni Morandi. Peccato solo che i risultati non sono stati quelli sperati.

Il figlio di Gianni Morandi non convince la platea social del Tim Summer Hits. Estate 2023 iniziata all’insegna della buona musica e a caccia dei nuovi tormentoni che accompagneranno la tintarella di molti italiani. Non solo Marco Mengoni ed Elodie sul palcoscenico, ma anche Tredici Pietro, nome d’arte del figlio dell’icona maschile della musica italiana, Gianni Morandi.

Pietro Morandi, 25 anni, è il quarto e ultimo arrivato in famiglia, frutto dell’amore tra il cantante e Anna Dan. E in quanto autore di un album, il primo, non poteva che decidere di lanciarsi nell’esibizione con la speranza di incuriosire il pubblico. Tredici Pietro in coppia con Lil Busso sono riusciti a convincere la platea presente, che andava a pieno ritmo musicale. Diversa però la situazione tra gli utenti che popolano il mondo dei social.

Infatti se l’esibizione dal vivo ha convinto i presenti, lo stesso non può pienamente dirsi per gli utenti di Twitter che hanno così commentato: “Non sarà mai come il papà”. Altri ancora non si sono lasciati scappare l’occasione di sottolineare che per il figlio di Gianni Morandi il cognome assume un certo peso: “Famoso solo per quello”.

Ma al di là dei diversi punti di vista, il ragazzo per molti è un vero e proprio talento. Motivo per cui ha deciso di proseguire la carriera nel mondo della musica assecondando la sua più grande passione. Come riportato su L’argomento.com: “secondo alcune indiscrezioni, pare che la strada musicale sia stata intrapresa dal rapper per seguire non le orme del padre, Gianni Morandi, ma quelle delle del chitarrista Paolo Carta”.