Buon compleanno Alba Parietti. E per i 63 anni, compiuti il 2 luglio, per la conduttrice e showgirl ci sono ben 3 giorni di festeggiamenti. Come raccontato a mezzo Instagram, dove ha un rapporto più che diretto con il pubblico, ha iniziato a festeggiare dalla sera prima. Ha aspettato la mezzanotte per il primo brindisi e con lei non poteva mancare il compagno Fabio Adami.

I due si sono conosciuti nel 2021 e non si sono più lasciati: dopo pochi mesi già convivevano. Fabio Adami ha 58 anni ed è un manager di Poste Italiane. Tra di loro, appunto, è stato amore a prima vista: un vero e proprio colpo di fulmine che in un certo senso ha fatto capitolare Alba Parietti dopo anni di “singletudine”.

Leggi anche: “Ma Belen?”. Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il colpo di scena dopo la festa





Alba Parietti compleanno: il regalo del compagno e il messaggio dell’ex

“È famiglia per me, mi toglie tutte le paranoie, mi rassicura, mi riempie di attenzioni, mi dà sicurezza e ho capito che se un uomo ti ama te lo dimostra – diceva lei a Verissimo un anno fa – Noi donne dobbiamo smettere di illuderci di cose che non esistono. La mia storia per tante donne è una speranza. L’amore più sano, quello che sogni tutta la vita, l’uomo con cui pensi di invecchiare, esiste e io sono contenta di essermi arresa al suo amore e di vivere questa parte della mia vita che secondo me è la più bella”.

Tornando al compleanno, la torta era a forma di cuore con sopra scritto “W Alba” e non poteva mancare il regalo del compagno. Le ha fatto trovare un bellissimo mazzo di rose gialle, “Gialle come la gelosia”, ha scritto Alba Parietti in una storia Instagram.

“In tempo reale grazie a tutti voi che mi volete bene. Stasera con Fabio, domani con Francesco Oppini e poi ci sarà una grande sorpresa al JackieO di Roma. Sono 63: saranno 3 giorni di amore”, ha poi aggiunto prima di essere travolta da una pioggia d’auguri. E spicca quello del suo storico e noto ex, Cristiano De Andrè: “Auguri Albina”, ha scritto aggiungendo l’emoticon del cuore e del bacio. E lei: “Grazie Cri”. I due erano stati legati per 4 anni, dal 2010 al 2014. Poi è arrivato Fabio.