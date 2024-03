Incredibile festa a sorpresa per la vip della tv, che si è unita in matrimonio nelle ultime ore. Le immagini hanno fatto il giro della rete, facendo entusiasmare il pubblico. Avevano vissuto dei momenti anche difficili, infatti si erano anche allontanati dato che il loro rapporto sembrava non funzionare più, invece ecco che si è arrivati a questo importante evento.

La vip della tv ha celebrato il suo matrimonio col partner, facendo davvero restare tutti a bocca spalancata. Inizialmente non erano mancate delle liti, ma successivamente si erano notevolmente riavvicinati mostrandosi molto sorridenti. Poi è scattato definitivamente il sentimento, che ha raggiunto l’apice con un bel bacio davanti alle telecamere di un programma.

La vip della tv si è unita in matrimonio durante un programma

Questa vip della tv, nota per aver partecipato ad un reality show italiano, ha poi deciso di andare all’estero per partecipare ad un’altra trasmissione. E qui c’è stato il matrimonio della coppia. Nonostante si pensava che si stessero quasi separando, si sono ritrovati e hanno voluto compiere questo gesto importante in favore di telecamere. Vediamo di chi stiamo parlando.

A sposarsi in maniera probabilmente simbolica è stata Heidi Baci, protagonista del Grande Fratello albanese, che è convolata a nozze con Romeo Veshaj, conosciuto nella trasmissione tv. Sul profilo social ufficiale di Big Brother Vip 3 è stato scritto: “Heidi Baci e Romeo Veshaj si sono sposati!”. Ora la speranza dei fan è di vederli davvero uniti in matrimonio, una volta terminato il reality.

lacrime di Romeo

lacrime di Heidi

lacrime nostre

💍❤️‍🔥#bbvipal #herowedding pic.twitter.com/IXmH0UMmnC — VR46 e FT9 (@giorgia_pinii) March 29, 2024

addirittura si stanno sposando romeo e heidi e ancora nessuna ombra del matrimonio di attilio pic.twitter.com/dwy7pFzczZ — 𝐀𝐋𝐁𝐀 (@albaexsenzapepe) March 29, 2024

Heidi Baci ha lasciato il Grande Fratello italiano martedì 17 ottobre, quando la produzione ha annunciato la volontà della ragazza di andarsene. Infatti, era stato comunicato: “Per motivi personali ha lasciato la casa”. E poi è andata al Big Brother.