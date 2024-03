Grande Fratello, al settimanale Chi il volto top del programma annuncia il suo imminente matrimonio. L’edizione 2023/2024 del Grande Fratello si è conclusa da pochi giorni con la vittoria di Perla Vatiero. Una vittoria molto contestata, l’ultima a parlare è stata Cristina Plevani che non ha fatto sconti alla 25enne. “Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei”.

“Una donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?” ha dichiarato l’ex concorrente sui social. Il giudizio del pubblico, tuttavia, è insindacabile.





Rebecca Staffelli, dopo il Grande Fratello arriva il matrimonio.

Pubblico che ha dimostrato di avere apprezzato la giovane e opinionista social dell’ultima edizione, Rebecca Staffelli. Che sogno un futuro in tv. “Dal primo giorno sono stata accolta in modo speciale, da sorellina, tutti mi hanno teso la mano…Quanti saliscendi emotivi, forse l’ultimo ce l’ho in questo momento facendo un bilancio, raccontando cosa è stata per me questa esperienza”.

E ancora: “Ho sognato a lungo di avere un posto nello studio del Gf […] Non mi sembra reale che si stia chiudendo questo cerchio. Ma come sarà la mia vita senza il Grande Fratello? Le puntate due volte a settimana, i miei compagni di avventura, Alfonso e Cesara…Come sarà tornare a una vita che quasi non mi ricordo?”. Poi, sempre a Chi, annuncia il matrimonio.

“Faccio il mestiere dei miei sogni e me lo tengo stretto. Adesso che ho giocato in serie A, spero sia un nuovo inizio anche per una semplice ragione: che non mollerò il colpo. C’è un grande progetto, già annunciato con Alfonso e Cesara, mi sposerò con il mio compagno Alessandro. Gliel’ho chiesto io dopo che lui me lo aveva chiesto tre anni fa, poi è scoppiata la pandemia…I miei genitori? Sono i più felici del mondo”.