Sono giorni difficili per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, al centro di voci di crisi sempre più numerose e frequenti. Ormai i principali siti di informazione non fanno altro che ipotizzare una loro sempre più vicina separazione, ma mancavano ancora le reazioni dei diretti interessati. Ed ecco che la modella ha deciso quindi di parlare nelle scorse ore, con l’utilizzo del suo profilo Instagram. Ha postato una storia emblematica, che ormai conferma una notizia molto importante.

A proposito di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, sulle indiscrezioni di una presunta crisi amorosa è intervenuto lo psicologo Quintino Aries in un programma portoghese: “Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? Parla lei

Con un importante ed inequivocabile gesto social, la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha voluto mettere in chiaro come stiano realmente le cose. Ha sentito di tutto in questi giorni e probabilmente ha voluto prima raccogliere tutti i pezzi e successivamente ha vuotato il sacco. Alcune persone che frequentano i due avevano anche parlato di litigi molto forti, che preannunciavano la volontà di interrompere la relazione. Ora la giovane ha tolto ogni dubbio in merito.

Queste le parole di Georgina: “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede“. Ha mostrato la Luna e ha quindi rispedito al mittente così tutti i rumor negativi. Lei e Cristiano Ronaldo non starebbero attraversando una crisi profonda di coppia e, anche se ci fossero davvero state delle liti, si sarebbe trattato di qualcosa di normale che succede sempre tra partner. Un bel sospiro di sollievo per tutti i fan, che ora aspettano solamente altre foto di loro due insieme.

Georgina ha cinque figli con CR7, sebbene solamente due siano biologici. Nel 2017 è nata Alana Martina, mentre nell’aprile dell’anno scorso è venuta alla luce Bella Esmeralda, mentre l’altro gemello Angel è deceduto.