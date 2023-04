Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si stanno per lasciare. O almeno è quello che i giornali di tutto il Portogallo stanno dicendo: una notizia data praticamente per certo da quelle parti. E in molti avrebbero anche compreso i motivi di questa separazione choc. Altro che tradimenti, o quantomeno, non sarebbero quelli a mettere il punto alla loro storia, piuttosto i soldi. Proprio così, una delle famiglie più ricche del pianeta sta litigando per questioni economiche, almeno secondo i media portoghesi. Ma cosa sta succedendo?

Secondo un programma tv portoghese ci sarebbero dei motivi ben precisi per cui la storia tra il calciatore e la supermodella potrebbe essere arrivata agli sgoccioli. Noite das Estrelas, programma di gossip locale, che va in onda su CMTV, ha ospitato lo psicologo Quintino Aries. L’uomo è stato molto chiaro a riguardo e ha detto che Cristiano Ronaldo ne avrebbe abbastanza della modella argentina e del suo modo di sperperare il denaro senza indugi. L’uomo si sarebbe accorto di tutto dopo l’uscita della serie tv “I’m Georgina”.

Leggi anche: “La brutta notizia dentro casa”. Crisi Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: “Lei non perdona”





Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si stanno per lasciare

Lo psicologo ha riferito in tv: “Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo”.

Conclude quindi: “E questo a lui non piace”. A questo punto il giornalista Leo Caeiro ha rimarcato: “Lo dico da mesi. Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing”.

Per chi non lo sapesse, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez stanno insieme da sette anni e hanno una famiglia davvero davvero numerosa. Possibile quindi che alla base di tutta questa crisi ci sia soltanto un fattore meramente economico? Chiaro che sarebbe un messaggio importante anche i figli, allontanare una persona così importante dalla loro vita però, sarebbe giusto?

Leggi anche: “Lo vogliono arrestare”. Cristiano Ronaldo, notizia choc. Si parla di “atti indecenti”. E spunta il video