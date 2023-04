Non stanno giungendo belle notizie su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, infatti sono stati notati dei comportamenti che farebbero ipotizzare situazioni complicate vissute dalla coppia. Ma c’è anche dell’altro, infatti alcuni quotidiano hanno fatto luce su alcune vicissitudini private dei due che non stanno facendo dormire sonni tranquilli ai fan del calciatore e della bellissima modella. Diversi gli episodi sui quali occorrerà fare luce, anche perché si stanno accumulando in maniera allarmante.

Lo scorso mese di gennaio Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez avevano fatto scalpore per un regalo che si era fatto proprio il campione portoghese. Stiamo parlando di un orologio di un lusso pazzesco, che ha deciso di mettersi al polso sinistro. Costa 770mila dollari ed è esattamente un Caviar Tourbillon di Jacob & Co. Gazzetta.it ha ricordato che Cristiano Ronaldo è testimonial del marchio da tantissimo tempo, da almeno una ventina di anni. L’orologio presenta oro bianco 18 carati da 47 millimetri.

Leggi anche: “Un altro regalo da 700mila euro”. Cristiano Ronaldo, il dono fa felice Georgina Rodriguez





Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, brutte voci sulla coppia

Innanzitutto il primo segnale preoccupante sul rapporto tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez fa riferimento al mondo dei social, infatti si paventa una crisi in corso a causa della mancanza di foto di coppia che non vengono postate da diverso tempo. Lui le ha fatto gli auguri il 14 febbraio, ovvero il giorno di San Valentino, ma poi hanno smesso di farsi vedere pubblicamente. Ma i giornali dalla Spagna hanno anche notato altro, infatti lui non si sarebbe comportato in maniera corretta.

Georgina è anche finita nel vortice delle polemiche, infatti è stata criticata da alcuni suoi follower: “Lei è troppo arrogante, ha chiesto all’amica di provare degli stivali nuovi per farli allungare un po’”. E il sito Oggi si è anche soffermato su un’altra cosa che è solita fare, ovvero che non fa toccare da nessuno la sua borsa. Poi si è vociferato anche di un tradimento, che avrebbe commesso il calciatore che gioca in Arabia Saudita. Lui non sarebbe già contento di questa avventura e si lamenta del troppo lavoro della sua dolce metà.

Georgina Rodriguez sarebbe ai ferri corti anche con la mamma di CR7, il quale è stato anche accusato di aver avuto un rapporto sessuale extraconiugale l’anno scorso con un’influencer del Venezuela. Notizia rispedita al mittente dal campione. Ma con Georgina le cose non andrebbero più bene e non si escluderebbe nemmeno l’eventuale separazione.