Ormai non dovrebbe fare quasi più notizia, ma ancora una volta i fan di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono ugualmente rimasti sorpreso dal regalo super che il campione portoghese avrebbe fatto alla sua dolce metà. Stiamo parlando di una spesa che si aggirerebbe sui quasi 700mila euro per rendere la modella molto felice. E sembra proprio che ci sia riuscito alla perfezione, dato che le sue espressioni sul volto sono state parecchio felici. Dunque, una sorpresa che ha colto nel segno.

Eppure nei giorni scorsi di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si è parlato solo dell’altro grande regalo, fatto da lei con la consegna di una Rolls Royce da 345mila euro. Il canale della Spagna, Telecinco, ha infatti appreso che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non andrebbero più d’accordo come prima. Sarebbe in corso una crisi di coppia, difficile da capire come potrebbe evolvere. Ed è probabile che le tensioni siano aumentate nel momento in cui lui ha accettato di firmare col ricco club arabo.

Cristiano Ronaldo fa a Georgina Rodriguez un regalo da 700mila euro

Clamorosa la sorpresa di Cristiano Ronaldo, che ha reso entusiasta la sua amata Georgina Rodriguez. Un regalo che spegnerebbe definitivamente le voci di crisi, che sono aumentate da quando il calciatore ex Manchester United e Real Madrid ha firmato con gli arabi dell’Al Nassr. Questo dono da quasi 700mila euro ha fatto stropicciare gli occhi a migliaia e migliaia di follower. A riferire i dettagli è stato il sito di Tuttosport, che ha anche pubblicato l’immagine che testimonierebbe questo regalo.

Secondo Tuttosport, l’ex atleta della Juventus avrebbe regalato a Georgina un anello di diamanti, precisamente in oro bianco con zaffiro con diamanti dappertutto, che costerebbe esattamente 696.130,04 euro. Si tratta per l’esattezza di un Cartier, che lei ha indossato con grande eleganza. Un gesto che ha lasciato tutti a bocca spalancata, visto che dalle indiscrezioni riguardanti un’ipotetica futura separazione si è giunti a questo dono che farebbe invece pensare che le cose vadano alla grande.

Prima di Capodanno Georgina ha regalato a Cristiano Ronaldo un’auto extralusso, precisamente una Rolls Royce modello Dawn decappottabile. Che ha un costo di mercato pari a ben 345mila euro. Sappiamo tutti che il calciatore è un appassionato di vetture e questo è stato un dono accettato con un entusiasmo smisurato. La Rodriguez ha postato le immagini e in sottofondo ha fatto risuonare la canzone di Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.