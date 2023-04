Pessime notizie per Cristiano Ronaldo, che rischia seriamente l’arresto alla luce di quanto successo nelle ultime ore. Probabilmente pensava di vivere mesi spensierati e contraddistinti solamente da successi sportivi, ma la sua avventura in Arabia Saudita si sta già improvvisamente complicando. E ora dal lato calcistico si potrebbe passare a quello giudiziario, con l’ex campione di Real Madrid e Juventus che potrebbe finire sotto processo stando a quanto starebbe emergendo.

Infatti, c’è chi sta per chiedere l’intervento del pubblico ministero affinché Cristiano Ronaldo paghi le conseguenze di un brutto gesto. E addirittura è stata invocata una decisione più che esemplare, dato che rischia di essere tratto in arresto secondo alcune anticipazioni fornite da un’avvocatessa della nazione araba, pronta a dare battaglia. Ci sono anche dei video che incriminerebbero CR7, anche se tanti riterrebbero esagerata la misura restrittiva per un fatto simile.

Cristiano Ronaldo rischia l’arresto: cosa ha fatto

Nel mirino è finito un atteggiamento di Cristiano Ronaldo, verificatosi alla fine dell’incontro di calcio della sua squadra dell’Al Nassr con l’Al Hilal, e dunque ora rischia l’arresto. Lui ha perso e i tifosi avversari lo hanno preso di mira con un coro che non gli ha fatto piacere. In particolare, hanno invocato il nome del rivale Lionel Messi e lui ha replicato con un gesto clamoroso nei confronti di questi supporter. Si è infatti toccato i genitali con forza e questo ha fatto infuriare anche l’avvocatessa Nouf Bint Ahmed, che lavora anche come consigliere davanti agli istituti arbitrali della commissione delle Nazioni Unite.

Nouf Bint Ahmed ha scritto sui social: “Non seguo lo sport. Anche se il pubblico dell’Al Hilal ha provocato Cristiano, lui non ha saputo come rispondere. La condotta di Cristiano è un reato. Un atto pubblicamente indecente, che rientra tra i reati previsti per l’arresto e l’espulsione se commesso da uno straniero. Presenteremo al riguardo un ricorso al pubblico ministero”. Nessuno ha creduto invece alla versione dell’Al Nassr: “Ha fatto quel gesto perché ha ricevuto una botta ai genitali durante la partita”.

#الهلال_النصر



لست متابعة للشأن الرياضي



حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو

لم يوفّق في الرد عليهم



السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة

فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة

للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي



لذا



سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023

Resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni, ma c’è anche chi ha richiesto l’annullamento del contratto di Ronaldo col team dell’Arabia Saudita. E chissà se l’esperienza di Ronaldo terminerà davvero così prematuramente e bruscamente.