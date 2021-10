Georgette Polizzi è l’ex volto di Temptation Island che partecipò al reality delle tentazioni con il marito Davide Tresse. Aspettano un bimbo e hanno spiegato di essere ricorsi alla fecondazione assistita a causa dei problemi di salute della 39enne. Infatti Georgette Polizzi soffre di sclerosi multipla, una patologia le ha fatto vivere un lungo periodo di riabilitazione che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Un mese fa sui social hanno svelato il sesso: si tratta di una bambina.

Si sono fatti lanciare un secchio di colore rosa e così hanno scoperto il sesso della bimba: “La settimana prima avevo ordinato delle tute e delle visiere perché lo immaginavo proprio così il girono nel quale avremmo scoperto il sesso. Colore, colore e ancora colore…. – si legge ancora nel post – Lo stesso colore che in passato mi ha tolta dalla strada e mi ha dato un futuro dignitoso. Mentre preparavamo il tutto evitavo gli sguardi dei miei ragazzi per evitate di capire qualcosa”.

E adesso sempre sui social svelano il nome. Georgette ha aspettato la pre-morfologica per rivelare il nome della figlia, ora che sa che va tutto bene, può dirlo ai follower. “Finora l’abbiamo sempre chiamata Polly Pocket come l’avete subito soprannominata, ma il suo nome c’è sempre stato dal giorno zero. L’ha scelto il suo papà ed è un nome che deriva dal sostantivo greco e latino e indica la stella madre del sistema solare. Chi porta questo nome è allegro e sorridente, sa farsi valere nella vita lavorativa, ama le relazioni lunghe e affronta ogni situazione senza mai farsi prendere dall’ansia”, spiega sul social.





La piccola si chiamerà Sole: “Cerco di immaginarla ogni giorno e quando io e il suo papà le parliamo, ci guardiamo con l’espressione di chi sa che nessun altro nome sarebbe stato meglio di questo. Ricordo ancora il giorno del transfer: era il 9 luglio e tornando a casa in autostrada c’era un sole pazzesco, e l’ho notato come non avevo mai fatto prima e infatti il suo nome sarà SOLE”.

Infine sta insegnando al suo cane come comportarsi quando arriverà la bimba: “Io che cerco di spiegare a Carlo le tre regole principali che dovrà rispettare quando la piccola Sole arriverà a casa: Sole non è un nemico non dovrai cercare di mordicchiarle le caviglie; non è un gioco quindi non puoi farle gli agguati e trascinarla in giro per casa; sei pieno di cucce quindi la culla, l’ovetto e la carrozzina non sono posti per I tuoi mille pisolini. Oggi ho iniziato con queste tre ma guardando la sua faccia (fate zoom) non mi sembra molto convinto ! Nei prossimi giorni gli elencherò le altre 13235326516527157 regole”.