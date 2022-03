Lo veniamo a sapere soltanto adesso, ma sembra che Georgette Polizzi abbia faticato non poco a mettere alla luce la piccola Sole. Lo abbiamo annunciato il 21 marzo scorso e soltanto adesso l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ha deciso di rivelare a tutti cosa è successo durante il parto. Il tutto è stato raccontato da Georgette, il 27 marzo 2022: ha spiegato che il cesareo era programmato da tempo. E ancora, attraverso alcune storie Instagram, ha detto: “Il parto è stato molto duro”.

I problemi della stilista son iniziati in un momento preciso: l’iniezione dell’anestesia spinale. In quel momento, ha spiegato la 39enne, la sua mente è tornata a quando si è ammalata di sclerosi multipla e le è stato trapiantato il midollo: “In quei momenti lì la mia mente ha fatto off. Non so cosa mi sia successo”, ha continuato la Polizzi. Ha ricordato, Georgette Polizzi il tutto alla sensazione di non avere controllo sulle proprie gambe dovuta all’anestesia.





Georgette Polizzi, il dramma durante il cesareo

A quel punto l’influencer ha rivelato che purtroppo, a causa dei brutti ricordi, dopo essere stata stesa sul lettino e aver sentito un formicolio alle mani ha avuto un attacco di panico: “Mi sono scordata che ero lì per partorire, ho iniziato a rivivere tutto”. Georgette Polizzi ha poi raccontato di aver iniziato a respirare affannosamente e subito è stata calmata dalle ostetriche presenti: “Non ho ricordi di Sole che è venuta al mondo. È stato terrificante”.

Insomma, alla fine la paura e il passato hanno così annebbiato Georgette Polizzi a tal punto che non le hanno permesso di vivere serenamente l’esperienza del parto. Ma non è finita, perché la bimba appena nata, non ha pianto come fanno normalmente i neonati ma ha emesso strani suoni a causa del liquido amniotico.

Nulla di strano, ma lì per lì la neo mamma, ha spiegato, si è fatta prendere dall’ansia e si è convinta del contrario. Dopo essersi l’amata, lei e il marito Davide Tresse, sposati dal 2019, si sono finalmente goduti la piccola Sole. Un momento di gioia, dopo tutta l’ansia del parto di Georgette Polizzi.

