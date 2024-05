Fedez, parla la presunta nuova fiamma. Negli ultimi tempi si è parlato molto, più del solito, del rapper che si è da poco separato dalla moglie Chiara Ferragni. Incomprensioni dovute in parte anche al pandoro-gate che ha travolto l’influencer andando ad incidere pure sulla vita di coppia. Nel frattempo si sono moltiplicate le segnalazioni sul cantante beccato in compagnia di una ragazza bionda.

Si è scoperto che la donna in questione è Ludovica Di Gresy, ragazza dell’alta borghesia milanese. I due sono stati visti insieme durante il release party del nuovo album di Capo Plaza. Poi è scoppiato il caso legato alla presunta aggressione ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe avuto un flirt con Ilary Blasi quando lei era ancora sposata con Francesco Totti. Adesso a parlare è proprio Ludovica…

Leggi anche: “Abbiamo scoperto tutto”. Fedez e la misteriosa bionda della festa, dopo le voci l’indiscrezione





Ludovica parla della sua frequentazione con Fedez

Al Messaggero durante un’intervista la 22enne ha rivelato: “Mi è stato subito simpatico. Abbiamo iniziato a frequentarci come amici da fine febbraio, niente di più”. “Eravamo accanto – ha detto ancora Ludovica Di Gresy – lui mi stava facendo spostare perché ero infastidita da alcune persone che continuavano a riprenderci con il cellulare. Non so come siano uscite le voci di una nostra storia. Oltretutto con me c’erano anche altre ragazze, non capisco perché si siano fissati proprio con me”.

Ludovica è rimasta sorpresa del fatto che sia stata indicata da diversi giornali come la nuova fidanzata di Fedez. In ogni caso i due si sono visti ancora: “Sempre in gruppo e mai da soli”. Poi il fattaccio della rissa e lei viene tirata in ballo come causa scatentante perché le telecamere hanno ripreso una ragazza bionda. Ora lei spiega.

“Ero a cena con mio padre e il mio fratellino – dice Ludovica – Alle 21.30 ero a casa e da lì non mi sono mai mossa. È assurdo che abbiano tirato in ballo il mio nome senza averne la certezza. Qualcuno ha persino detto che ero sotto casa di Iovino alle 3 di notte, che ero accanto al van mentre veniva aggredito. Io, Iovino, non l’ho mai visto in vita mia. Dopo che è scoppiato il finimondo, Fedez mi ha chiamata per scusarsi – racconta ancora la 22enne – È dispiaciuto che io sia stata messa in mezzo a tutte queste falsità. Lui con me è sempre stato gentile, non so cosa sia successo davvero, ma in mezzo a certe cose io non ci voglio finire”.

“Le telecamere hanno ripreso tutto”. Fedez, rivelazione choc: spuntano le immagini sotto casa di Iovino