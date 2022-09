Franco Bortuzzo furioso. Il papà di Manuel Bortuzzo torna sui social con un lungo sfogo. In breve il padre del nuotatore ha risposto alle domande del giornalista di Novella 2000 incentrate sulla love story del figlio (che ora è fidanzato con la tiktoker Angelica Benevieri) e anche sul GF Vip 6.

“E per quanto riguarda l’amore?”, gli ha chiesto il giornalista. E lui: “Manuel ora è felice e a me basta questo…”, ha detto Franco Bortuzzo sottolineando che il figlio “ha fatto tutto da solo” e che lui avrebbe appreso di questa nuova relazione solo in un secondo momento. Perché “non è un ragazzo che si fa convincere da me…Ha la testa sulle spalle”.





Franco Bortuzzo furioso: “C’è un limite a tutto”

Poi le parole sulla a esperienza televisiva nel reality show di Alfonso Signorini, il GF Vip 6, che ha dato enorme popolarità a Manuel Bortuzzo: “A lui non è piaciuto molto…Probabilmente lo vedremo in altri programmi, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino ad ora”, ha aggiunto Franco Bortuzzo. Che però, dopo l’uscita di questa intervista, è diventato furioso.

È infatti finito al centro della polemica per questa intervista rilasciata a Novella 2000. Le sue affermazioni sul figlio e sul GF Vip hanno scatenato gli hater e i vecchi fan, quelli che credevano molto nel nuotatore e nella sua love story con Lulù Selassié. Da qui Franco Bortuzzo è sbottato su Instagram cercando di chiarire la situazione, più furioso che mai.

“False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi una ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”, ha scritto tra le Storie Franco Bortuzzo, secondo cui quindi per l’ennesima volta le sue affermazioni sarebbero state mal interpretate.

