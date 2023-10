Vi ricordate di Francesco Monte? Il tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez? Dalla tv non si vede dal 2020, quando partecipò a Tale e Quale show, poi di lui si erano perse le tracce. Per Francesco Monte sono stati anni pieni di delusioni, soprese e novità. La decisione di buttarsi nella musica e mettersi in gioco era stata presa proprio dopo Tale e Quale Show durante il quale Francesco si era contraddistinto ricevendo parecchi complimenti.

“Sì, quell’esperienza mi ha aiutato a prendere coraggio perché ho ricevuto complimenti anche da persone del settore”, spiegava il modello. Del suo malessere televisivo aveva già parlato. Raccontava ancora Monte: “In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello. Hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l’ambiente della musica alla televisione”.





Franceso Monte, l’ex Uomini e Donne ha chiuso con la tv

Poi aveva aggiunto: “Su di me ci sono stati tanti pregiudizi. Spesso ad essere prevenuti sono gli addetti ai lavori. Non ho chiuso del tutto con la tv. Semplicemente non voglio fare troppe distinzioni”. Ora però quel momento è passato. Di lui si sa che è ancora fidanzato con una sua conterranea, Isabella De Candia. La relazione dura da 4 anni, nonostante più volte siano trapelate voci di una presunta crisi.

Racconta Gossip e tv come: “I due fanno coppia fissa dal 2019 e sono affiatatissimi. Francesco, oggi, continua a dedicarsi alla musica. Nel 2022 si è presentato a Una voce per San Marino sperando di guadagnare l’accesso all’Eurovisione Song Contest. Intanto continua a prestare la sua immagine per brand e sponsorizzazioni varie. In amore tutto procede a gonfie vele”.

Il nome di Francesco Monte resterà sempre legato alla sorella di Belen Rodriguez. Nell’inverno del 2017 sale agli onori del gossip perché viene lasciato dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, con cui stava dal 2014, nel corso del “Grande Fratello Vip”, reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5 (nella casa del Gf, Cecilia si è avvicinata sentimentalmente a Ignazio Moser, figlio del campione Francesco).