Francesco Totti pentito dell’intervista su Ilary Blasi. Si aggiunge un altro capitolo alla storia che sta infiammando il gossip ormai da diverse settimane. La separazione di una delle coppie più popolari si sta trasformando ormai in una soap opera. Tanti riflettori puntati sull’ex calciatore e la conduttrice e la situazione che sembra sfuggire di mano ogni giorno di più. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile accordo tra i due, un silenzio stampa per far calmare le acque.

Grande clamore hanno suscitato in effetti le dichiarazioni di Francesco Totti che ha accusato Ilary Blasi di averlo tradito per prima. E poi c’è la storia dei Rolex. Insomma, non un bello spettacolo. La conduttrice tv ha risposto agli attacchi scegliendo la strategia del silenzio. E ribadendo: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Intanto sembra essere saltata la possibilità dell’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin: Ilary tornerà in tv solo la prossima primavera con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.





Totti pentito: il tentativo di ricucire lo strappo

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi Francesco Totti si sarebbe pentito dell’intervista al Corriere della Sera. Un’intervista nella quale sono partiti attacchi pesanti a Ilary Blasi. Ora l’ex calciatore della Roma avrebbe capito di aver sbagliato e starebbe cercando di ricomporre la situazione.

Da mesi ormai i rapporti tra i due sono tesi e complicati. Ma Francesco Totti vorrebbe riallacciare un dialogo con Ilary Blasi, anche per il bene dei figli Cristian, Chanel e Isabel. L’obiettivo è quello di raggiungere una tregua, anche in vista della separazione in tribunale che si vorrebbe consensuale. Nel frattempo Totti prosegue la relazione con Noemi Bocchi, la donna che gli avrebbe permesso di superare il difficile periodo legato alla crisi con Ilary.

Ilary Blasi in questi giorni ha mantenuto la bocca cucita, tranne che in un’occasione. A Domenica In Roberto D’Agostino ha parlato di presunti “messaggi erotici” scritti da Ilary Blasi ad un altro uomo e scoperti da Francesco Totti. A questo punto la conduttrice è intervenuta tramite il proprio legale, l’avvocato Alessandro Simeone, smentendo tutto. Insomma non ci sarebbe nessuna chat a luci rosse che il Pupone avrebbe salvato sul proprio cellulare per presentarla poi in tribunale.

“Io e lei, ora la verità”. Ilary Blasi, il presunto amante vuota il sacco per la prima volta